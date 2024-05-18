Depremzedelere yardım için gönüllü giden hemşireler evlendi - Son Dakika
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Depremzedelere yardım için gönüllü giden hemşireler evlendi

Depremzedelere yardım için gönüllü giden hemşireler evlendi

Kırklareli'nde aynı hastanede görev yapmalarına rağmen, depremzedelere sağlık hizmeti vermek için gönüllü gittikleri Hatay'da tanışarak evlenen Ayşen ve Samet Sevinç, hemşirelik mesleğini özveriyle sürdürüyor. Ayşen ve Samet Sevinç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görev alabilmek için gönüllü oldu. Aynı araçla Hatay'a giderken tanışan hemşireler, bölgedeki görevleri sonrası Kırklareli'ne döndü. Arkadaşlıklarını devam ettiren genç meslektaşlar, geçen ay evlenmeye karar vererek dünyaevine girdi.

18.05.2024 11:57
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Kırklareli'nde aynı hastanede görev yapmalarına rağmen, depremzedelere sağlık hizmeti vermek için gönüllü gittikleri Hatay'da tanışarak evlenen Ayşen ve Samet Sevinç, hemşirelik mesleğini özveriyle sürdürüyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin farklı birimlerinde hemşire olarak 4 yıldır görev yapan Ayşen ve Samet Sevinç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görev alabilmek için gönüllü oldu.

Aynı araçla Hatay'a giderken tanışan hemşireler, bölgedeki görevleri sonrası Kırklareli'ne döndü.

Arkadaşlıklarını devam ettiren genç meslektaşlar, geçen ay evlenmeye karar vererek dünyaevine girdi.

Hemşire Ayşen Sevinç, AA muhabirine, annesinin hayali hemşirelik mesleğini yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mesleğinin zor ancak keyifli olduğunu belirten Sevinç, hastalara el uzatmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'a görev yaptığını anlatan Sevinç, burada aynı hastanede görevli hemşire, daha sonra hayat arkadaşı olacak Samet Sevinç ile tanıştığını dile getirdi.

Arkadaşlık sürecinin ardından evlenme kararı aldıklarını ifade eden Sevinç, "Eşimle aynı hastanede aynı mesleği paylaşmak çok güzel. İnsanların iyileştiğini görmek bize umut verdiği için işimizi severek yapıyoruz. İkimiz de sağlık ekibinde olduğumuz için birbirimizi anlayabiliyoruz. Başka meslek grubundaki kişiler benim yorgunluğumu anlayamayacakken eşim bunu anlayabiliyor. Meslektaş olmanın birçok kolaylığı var." diye konuştu.

Samet Sevinç de yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü hemşirelik mesleğinde hastaların sağlığına kavuştuğunu görmenin kendisine huzur verdiğini söyledi.

Hatay'da tanıştığı meslektaşıyla yuva kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Sevinç, "Eşimle deprem bölgesinden döndükten sonra evlenmeye karar verdik. Aynı meslekteyiz, hemşireliğin biraz zorlukları oluyor ama biz alışığız." dedi.

Kaynak: AA

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