Deri Kanseri Farkındalığı için Ücretsiz Tarama

Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), deri kanserine karşı farkındalığı artırmak ve erken dönemde tespit edilebilmesi için 39 il ve 71 merkezde ücretsiz "ben" taraması yapılıyor.

Türk Dermatoloji Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, bugün başlayan ücretsiz ben taramalarının haziran ayı boyunca Türkiye genelinde devam edeceğini bildirdi.

Yürekli, 39 ilde 71 sağlık kuruluşunda yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların tüm vücut deri muayenelerinin yapılarak kanser taramasından geçirileceğini söyledi.

Program kapsamında binin üzerinde dermatoloji uzmanının sahada görev yapacağını belirten Yürekli, çalışmanın temel hedefinin "deri kanserlerini erken dönemde tespit etmek" ve toplumda kendi kendine ben muayenesi konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Yürekli, kişilerin evde kendi benlerini de düzenli olarak kontrol edebileceğini belirterek, vatandaşların benlerini değerlendirirken, asimetrik olup olmadığını, sınırlarının düzenli görünüp görünmediğini, renginde birden fazla renk bulunup bulunmadığını, çapının 6 milimetreden büyük olup olmadığı ve zaman içinde büyüme ya da kabarıklık gibi değişiklikler gösterip göstermediğini gözlemlemesi gerektiğini aktardı.

"Erken tanı deri kanserleriyle mücadelede önemli"

Euromelanoma Türkiye Ekibi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yazıcı, Türk Dermatoloji Derneğinin yıllardır halkın deri kanserleri konusunda bilinçlendirilmesi ve taranması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yazıcı, Euromelanoma kampanyalarında her yıl farklı bir temanın ele alındığını belirterek, bu yıl sosyal medyada sağlıkla ilgili yayılan yanlış bilgilerin oluşturduğu risklere dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sosyal medyanın günlük yaşamda daha fazla yer edinmesiyle sağlık uzmanı olmayan kişiler tarafından hatalı bilgilerin paylaşılabildiğini ifade eden Yazıcı, bazı kişilerin de bu bilgilere inanabildiğini dile getirdi.

Deri kanseri, güneşten korunma ve güneş koruyucu kullanımıyla ilgili çeşitli yanlış bilgilerin bulunduğunu kaydeden Yazıcı, "Güneş faydalıdır, bronzlaşmak yararlıdır ya da güneş koruyucular tehlikelidir ve kullanılmamalıdır gibi bilimsel temeli olmayan söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Biz de kampanya kapsamında bu yanlış bilgilerin yerine kanıta dayalı bilimsel gerçekleri halkımıza anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TDD Dermoskopi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, kampanya kapsamında başvuran tüm vatandaşların ücretsiz olarak muayene edildiğinin altını çizdi.

Muayenelerde kişilerin saçlı deri, deri ve tırnaklarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Akay, erken tanının deri kanserleriyle mücadelede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Melanomun erken evrede tespit edildiğinde hastanın yaşamını tehdit etmeyen bir deri kanseri türü olduğunu ifade eden Akay, "Ancak tanıda gecikildiğinde vücudun diğer bölgelerine yayılma riski artıyor. Bu nedenle kampanya kapsamında erken evrede yakalayabildiğimiz tek bir melanom vakasını bile önemli bir başarı olarak görüyoruz." dedi.

Akay, taramalar sırasında vatandaşlara deri kanserleri ve güneşten korunma yöntemleri konusunda da bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

"Güneş yanığı, deri kanseri riskini artırıyor"

Vatandaşları taramalara katılmaya davet eden Akay, kampanya kapsamında Ankara'da da ücretsiz muayenelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Euromelanoma Türkiye Ekibi Üyesi Burcu Beksaç ise bu yılki kampanyada özellikle gençlere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Deri kanserine yol açabilen hücresel değişimlerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde başlayabildiğine dikkati çeken Beksaç, çocukluk çağında yaşanan tek bir güneş yanığının bile ilerleyen yıllarda deri kanseri, özellikle de melanom riskini artırabildiğini ifade etti.

Beksaç, vatandaşların tarama tarihleri ve merkez bilgilerine Türk Dermatoloji Derneğinin internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirterek, özellikle gençleri ücretsiz ben taramalarına katılmaya davet etti.