 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dertliler Hareketi'nin düzenlediği Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dertliler Hareketi'nin düzenlediği Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi sona erdi

Dertliler Hareketi, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı toplumda bilinç oluşturmak amacıyla düzenlediği Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi'ni tamamladı. Akademiye üniversite öğrencileri, öğretmenler, esnaf, STK gönüllüleri ve araştırmacılar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, programın Filistin'deki olayları anlamak, anlatmak ve duyurmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Dertliler Hareketi Başkanı Selman Enes Yücel ise zulme karşı seslerini yükseltmenin önemine vurgu yaparak, kursiyerlere teşekkür etti.

Dertliler Hareketi\'nin düzenlediği Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi sona erdi
01.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

Dertliler Hareketi'nin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı toplumda bilinç oluşturmak için düzenlediği "Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi" sona erdi.

Hareketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı'daki yerleşkesinde düzenlenen akademiye aralarında üniversite öğrencisi, öğretmen, esnaf, STK gönüllüleri ve araştırmacıların bulunduğu kişiler katıldı.

Akademinin ilk oturumları 9 Aralık'ta gerçekleştirilirken Musa Biçkioğlu, Nermin Taylan Erkutlu, Muin Naim, Dr. Abdallah Maoruf, Muhammed Demirci, Dr. Fadi Zatari, Dr. Mahmoud Al Rantisi, Dr. Ahmet Emin Dağ, Dr. İbrahim Al Ali, Ersin Çelik, Emre Karapınar ve avukat Gülden Sönmez burada eğitim verdi.

" Türkiye'nin tavrı şeffaf bir şekilde ortadadır"

Akademinin 30 Aralık'taki kapanış programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Dertliler Hareketi'nin kıymetli bir projeye imza atarak Sabahattin Zaim Üniversitesi ile işbirliğinde Filistin'de yaşananları anlamak, anlatmak ve duyurmak için bir akademi programı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu programın hem bilimsel hem de vicdani bir sorumluluğun ürünü olduğunu belirten Madak, " Gazze'deki vahşet karşısında uluslararası örgütlerin sessizliği, duyarsızlığı, etkisizliği, çaresizliği, hatta desteği ibret vericidir. Batı'nın, bu vahşet karşısında siyonist İsrail'i askeri, ekonomik, medya ve yönetimsel açılardan desteklemesi, ona silah, para, teknoloji, bilgi ve diplomatik koruma sağlaması skandaldır." dedi.

İslam ülkelerinin tepkisizlik halinin de acı verici olduğuna dikkati çeken Madak, "Tarihin tanık olduğu böyle büyük vahşet karşısında Türkiye'nin tavrı şeffaf bir şekilde ortadadır. Filistin davasına gönülden bağlı olduğunu en üst düzeyde dile getirmektedir. Bu bağlamda, Filistinli kardeşlerimizin haklı taleplerini, uluslararası platformlarda cesurca, kararlıca, etkili bir şekilde savunmuştur." diye konuştu.

Dertliler Hareketi Başkanı Selman Enes Yücel ise elle düzeltme imkanını henüz bulamadıkları zulme karşı seslerini ve yumruklarını yükseltmenin çok önemli olduğunu anlattı.

Yücel, meydanlarda varlık göstermeye çalışırken toplumun kadim değerlerle mayalanmasını ve bilinçlendirilmesini de asla ihmal etmemek gerektiğine işaret ederek, "Buradan aldıkları eğitimler ile bilgi haznelerini genişleten ve artık bulundukları her ortamda hakkı, adaleti, doğruyu ve Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını anlatacak olan kursiyerlerimize akademiye gösterdikleri teveccüh nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Bilgilerini eyleme dönüştürecekleri mücadele sahasında kendilerine üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mescid-i Aksa'nın bahçesinde 1000 yıllardır dikili olan zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağı, yaprakları ve dikili oldukları yerin toprağından oluşan hediyeler akademiyi başarıyla bitiren kursiyerlere takdim edildi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, kursiyerler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Türkiye, İsrail, Kudüs, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dertliler Hareketi'nin düzenlediği Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi sona erdi - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Dertliler Hareketi'nin düzenlediği Kudüs Hatipleri Eğitim Akademisi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement