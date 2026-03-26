Dervişoğlu: Emekliler Tenceresini Kaynatamıyor - Son Dakika
Dervişoğlu: Emekliler Tenceresini Kaynatamıyor

26.03.2026 17:31
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ankara'da pazar ziyaretinde gıda krizine dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da pazar yerini ziyaret ederek, "Emeklimiz tenceresini kaynatamıyor. Dar ve sabit gelirli olan vatandaşlarımız geleceklerini güvencede hissetmiyor. Bu gidişat sürdürülebilir değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve yöneticileriyle birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 100'üncü Yıl Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Dervişoğlu, tek tek tezgahları gezip esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye'nin her yerinde yaptıkları ziyaretlerde hem sorunları tespit ettiklerini hem sorunların çözümüyle ilgili çalıştıklarını belirtti. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Uzunca bir zamandan beri yapmış olduğumuz pazar ziyaretlerinde özellikle öğle saatlerinde pazarın boş olduğuna şahitlik ediyoruz. Vatandaşların önemli bir kısmı fiyatların düşmesi için akşam saatlerini bekliyorlar. Ama akşam saatlerinde de beklentiye karşılık verecek bir fiyat düşüşü söz konusu olmuyor. Pazarda artık kullanılamaz diye düşünülen ürünler bir tarafa bırakılıyor ve üzülerek müşahede ediyoruz ki vatandaşlarımız atılmış ürünler içerisinden, çöp demeyelim; ama yani atılmış ürünlerin içerisinden ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Uzunca bir zamandan beri gıda arz güvenliğinden bahsediyorum. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız konuşmalarda hem de yaptığımız yurt içi seyahatlerde bugün görüyorum ki üretici memnun değil, nakliyeci memnun değil, pazarcı memnun değil, alışveriş yapan vatandaş hiç memnun değil. Bu üretim ve nakliye zinciri, özellikle gıda arzında son derece ağır mağduriyetler içerisinde. Bunun sofralarımıza yansıması da yürek yakan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hep söylüyorum; emeklimiz tenceresini kaynatamıyor. Dar ve sabit gelirli olan vatandaşlarımız geleceklerini güvencede hissetmiyor. Bu gidişat sürdürülebilir değildir" diye konuştu.

'GIDA KRİZİ SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin çok acil tedbir alması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Pazar bu duruma düşmüşse, herkes mutsuzsa ve herkes yere bakarak pazarda geziyor ise bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu bir ekonomik krizden kaynaklı bir durum elbette; ama Türk tarımı bile isteye bu duruma getirildi. Uzunca bir zamandan beri biz uyarıyoruz. Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli. Aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusu olabilir diye de uyarıyoruz. Şimdi bu uyarılardan ders çıkarmayanlar sonuçlarına da uzaktan bakarak bir anlam yüklemeye çalışıyor. Gelsinler bu pazarı görsünler. Herkesin mutsuz olduğunu görsünler. Domatesin bir çeşidinin 400 lira, biberin bir çeşidinin 350 lira olduğuna şahitlik etsinler. En ucuz peynirin yaklaşık 300 lira olduğunu görsünler. ve Türkiye'ye getirdikleri durumu önce tespit etsinler ve bu halden utanmaları gerektiğine de öncelikle kendileri şahit olsun" ifadelerini kullandı.

Pazar yerinden yüreği yaralı ayrıldığını ifade eden Dervişoğlu, "Yani, 'Alışveriş edebilirim belki' diye gelmiş olan vatandaşlarımız, yolda bizi yakalayıp dertlerini anlattılar. Alışveriş yapacak bir hallerinin olmadığını anlatmaya çalıştılar. Böyle bir durumda size çok samimi olarak söylüyorum; vatandaşı bu halde görünce boynumdaki kravattan ve üstümdeki beyaz gömlekten utanıyorum. Türkiye'de tarım ve hayvancılık maalesef hükümetin yanlış uygulamaları münasebetiyle bu hale gelmiş, pazarda bu duruma düşürülmüş" dedi.

'HANİ ÖRGÜT SİLAH BIRAKMIŞTI'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Aslına bakarsanız, demek ki silahlar bırakılmamış. Yani mangalda yakılanla kalmış o süreç. Şimdi ne diyorlar; 'Ben silahı nasıl bırakayım, istediğimi alamadıktan sonra?' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden beklentilerini silahla almaya kalkışanlarla müzakere masasına oturulmaması gerektiğini zamanında söyledim. Şimdi atmış oldukları yanlış adımlarının sonuçlarına katlanıyorlar. Türkiye'de terör örgütünün silahı bırakmadığını siz söylüyorsunuz, DEM Parti söylüyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten Cumhur İttifakı söylüyor. Hani süreç çok iyi gidiyordu? Hani örgüt silahı bırakmıştı? Hani Abdullah Öcalan denen cani, kurucu önder olmuştu da örgüt üzerinde hakimiyeti vardı? Bunların düşünceden eyleme, yani kuvveden fiile geçirilmesinin mümkün olmayacağını söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu silahları bir örgüt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim etmez. O silahların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bile değil. İçeride işte birileri bir silah yakma müsameresi sergilediler. Millet de şimdi akıbet ne olacak diye bekliyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

