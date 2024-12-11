Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: "şaşkın Değil Ama Kızgın Bakışım Olduğu Söylenebilir. Sayın Bahçeli'nin Yaptığı Hiçbir Şey Beni Şaşırtmaz"

Güncel

Haber: Halil YATAR Kamera: Ünay AYDIN

(ADIYAMAN) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'ın bütçe görüşmelerindeki konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alkışlarken, kendisinin "şaşkın bakışlarına" ilişkin soruya,"Şaşkın değil ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Sayın Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz, bana da sürpriz olmaz. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz" yanıtını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kahramanmaraş deprem bölgeleri ziyareti kapsamında yaptığı gezilerin ikinci gününde ilk durağı İYİ Parti Adıyaman il başkanlığı oldu.

"İktidara doğru Dervişoğlu" sloganlarıyla karşılanan Dervişoğlu, il başkanlığı önünde kısa bir açıklama yaprak, "Depremde hayatını kaybederlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Adıyamanlıların acısını paylaşıyorum. İyi günlerde buluşmak üzere şimdi partimizin il başkanlığında bir toplantı yapacağız. Teşkilatlarımızla buluşacağız. Sonra yine vatandaşımızın derdleriyle hemdert olmak haliyle hemhal olmak üzere İYİ Parti il başkanımızın programı çerçevesinde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. İnandık başaracağız bundan emin olabilirsiniz" dedi.

Dervişoğlu, Adıyamanlı partililerle basına kapalı olarak görüş alışverişinde bulunduktan sonra Adıyaman Şehitlik Mezarlığını ve Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenlere dua etti.

Dervişoğlu'nun Adıyaman'da son durağı Altınşehir K-1 Konteyner Kent oldu. Dervişoğlu burada depremzede vatandaşlarla görüştü. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz arkadaşlar dün Hatay'da ve Kahramanmaraş'taydık oradaki depremin yarattığı tahribatı yerinde gördük, gözlemledik. Geçmişte de gelmiştik. Dünden bugüne neler değişti diye bir değerlendirmede bulunalım istedik. Bugün de Adıyaman'dayız.

"Sorunlar hala çözülmüş değil"

Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta gördüklerimizin bir benzerini de burada gördük ve gözlemledik. Sorunlar hala çözülmüş değil. Birkaç boyutuyla ele alınması icap eden sorunlar var. Bu konteyner kentinde öğrenciler yaşıyor. Hem üniversite öğrencileri var hem de işte ilk ve orta öğretim çağındaki evlatlarımız var. Onlar da eğitimlerinden kaynaklı sorunlarını bizlerle paylaştılar. Ayrıca hem evlerini kaybetmiş hak sahibi olan insanlar var. Bunun yanında kiracılar da var. Onlar da evlerinden bir iğne alamadan ayrılmak zorunda kalmış. Komşularını kaybetmişler. Bugün burada bu konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onların bir kısmının kurada hak kazandıklarına dair sonuçlar elde ettiklerini söyleyebilirim. Ama kuradan sonra sanki çıktılar ve hakları teslim edilmiş gibi gösteriliyor. Altyapıları yok. Dolayısıyla için bir yerleşim temin edilmesi de mümkün değil.

"Adıyaman'ın hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti deprem bölgesinde yuvalarını kaybeden insanlarımızın hak ve hukukunu koruyacağına dair sözler verdi ve bütün ihtiyaçların bir yıl içerisinde gideril teminat altına aldıklarını söylediler ama bugün atılmış adımlara baktığımızda hala yaraların sarılmamış olduğunu görüyoruz. Buradaki ziyaretlerimizden de onu çıkardık. kiracı vatandaşla evleri yıkılmış kiracı vatandaşlarımızı hak arayışları var. Bu talepleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz hem de her fırsatta kamuoyuyla paylaşıp Adıyaman'ın hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz."

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye "bakış" açıklaması...

DEM Parti Eşbaşkanı Tuncay Bakırhan'ın bütçe görüşmelerindeki konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alkışlarken Dervişoğlu'nun "şaşkın bakışları" ve Suriye'de yaşananlara ilişkin soruya İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Şaşkın değil ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Yani bu konuyla ilgili hiç şaşırmadım. Zaten ona göre hazırlanmıştı. Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz oradaki basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'nin üzerine tevcih ettiler, yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Suriye'nin bütününde önemli şeyler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak üstünlüğünü savunmak üzere bir eylem planına da ihtiyacı olduğunu Meclis'te yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın, malum meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır. Ayrıca Sayın Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz, bana da sürpriz olmaz. Yani bu konuda herkes müsterih olsun. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz."