Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir - Son Dakika
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Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Dervişoğlu "Her zaman söylüyorum. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki; onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir o silah kendilerini vurur. Silivri soğuk demişlerdi, gerçekten soğukmuş" dedi.

09.02.2025 15:00
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, 30 Ocak'ta gerçekleştirileceği duyurulan Silivri Marmara Cezaevi'ne yönelik ziyareti "ağır gribal enfeksiyon" nedeni ile ertelenmişti. Ziyaret bugün gerçekleşti.

"HAKSIZ TUTUKLAMALARA OLAN İSYANI DİLE GETİRMEMİZİ İSTİYORLAR"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret eden Dervişoğlu, çıkışta açıklama yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ve Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'nun de eşlik ettiği açıklama sırasında Özdağ ve Toktaş'ın morallerinin yüksek olduğunu, demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını ifade ettiğini aktaran Dervişoğlu; "Ama haksız tutuklamalara olan isyanın da dile getirilmesini bizden bekliyorlar" dedi.

"GÖZALTINA ALINABİLMELERİ BİLE MÜMKÜN DEĞİL"

" Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım" diyen Dervişoğlu, "Ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatap oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım. Görünen ve anlaşılan odur ki; bu soruşturmalar kapsamında bırakın tutuklama yapılmasını, insanların gözaltına alınabilmesi bile mümkün değil" ifadesini kullandı.

    "İNŞA EDİLMEK İSTENEN İSTİBDAT REJİMİNİN HABERCİSİ"

    Süreci hukuken sonuna kadar savunacaklarının altını çizen Dervişoğlu, "Bunlar Türkiye'de haksızlıklara karşı ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemlerdir ve aynı zamanda inşa edilmek istenen istibdat rejiminin de habercisidir. Siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların buna sessiz kalması da mümkün değildir." şeklinde konuştu. Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Her zaman söylüyorum. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki; onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir o silah kendilerini vurur. Silivri soğuk demişlerdi, gerçekten soğukmuş. İçeride yatan herkese sabır dileklerimi iletiyorum. Tekrar geleceğim."

    "KURUMSAL MUHALEFETE ADIM ADIM ÇÖKMEK İSTİYORLAR"

    "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı sürecini de bizzat Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden takip etmiş, süreci takip eden CHP lideri Özgür Özel ile adliye koridorunda görüşmüş, tutuklamaya da "İzledikleri yollar, yöntemler açıkça göstermektedir ki, bunlar FETÖ'nün ortakları oldukları kadar, öğrencileridir de. Yargı eliyle uydurma soruşturmalar, ne idüğü belirsiz kararlar, medya eliyle hedef gösterme ve itibarsızlaştırma çalışmaları geçmişte yaşadığımız süreçlerin bugünkü benzerleridir. Dün sırasıyla, adım adım yargıya ve orduya bu yöntemlerle çökmüşler ve çöreklenmişlerdi. Bugün ise kurumsal muhalefete adım adım çökmek ve çöreklenmek istemektedirler" sözleriyle tepki göstermişti.

    Silivri\'de Ümit Özdağ\'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir
    Kaynak: ANKA

    Zafer Partisi, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (13)

    • Bülent Bey:
      Süreci baltalayabilecek Türk milliyetçileri içeri, bebek katili dışarı; Türk milletinde asla karşılık bulmayan çöp bir proje, 166 26 Yanıtla
    • Kubilay Turkyilmaz:
      Müsavat git kumda oyna bu işler seni aşar 43 104 Yanıtla
    • Buseyr Adema:
      bir gün gelir inşaallah Silivri onlara soğuk olur keser döner sap döner bir gün mutlaka hesap döner nokta 65 34 Yanıtla
    • Yaşar Koldemir:
      adalet bir gun mutlaka tecelli edecektir.allahin adaleti asla şaşmaz. 78 2 Yanıtla
    • Test Test:
      içişleri bakanlığının önüne gelip çık dışarı silahımla geldim diye bakanı düelloya davet eden dalyarığı değil mi bu :)) !! ülkenin geldiği durum traji komedi gibi olsa da silivrinin soğuk duvarları ona buranın teksas olmadığını hatırlatacak . herkes ayağını denk alsın.. :) 22 49 Yanıtla
    • Mahmut Biliz:
      seçime kadar tadını çıkar dervişinoğlu 17 20 Yanıtla
    • Cenk:
      BOP projesi tam gaz devam... Bölünme sırası Suriye ve Suudi Arabistan da. Bunlar. İsrail, İngiltere, ABD vasıtasıyla 3 e bölünecekler. Suriye'de bizimkiler vasıtasıyla PKK PYD siyasi boyuta geçecekler . 22 11 Yanıtla
    • Mustafa karaca:
      acaba özgürlük herkesin herkese hakaret etme yetkisimi veriyor.yoksa bu özgürlük şekli sadece bizdemi var.adalet doğru çalışmiyor diye haykıran muhalifler, birgün devleti yönetme yetkiniz olur ise, mevcut olan tüm hakim ve savcıları dışarımı çıkaracaksınız.geçmişte olduğu gibi sağcıdan ülkücüden hakim savcı olmaz diyip, hakim ve savcıları solculardanmı seçeceksiniz.lütfen devletimize, hakim ve savcılarımıza güvenelim. siyasete alet etmeyelim. 12 17 Yanıtla
    • Çelikk:
      Adamsın sen 8 4 Yanıtla
    • Zerrin Karakütük:
      demokrasi yi öğreneceksiniz yok öyle eski Türkiye her iftira ve yalandan siyaset devşirme 4 4 Yanıtla
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