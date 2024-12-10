Dervişoğlu: Suriye'yi Örnek Alalım

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Haber: Halil YATAR - Kamera: Ünal AYDIN

(HATAY) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretinin ilk gününde Hatay'da yaptığı açıklamada Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak, "Hemen burnunuzun dibinde komşunuz Suriye'de çeşitli olaylar yaşanıyor. Etnik köken üzerinden, mezhep üzerinden birtakım tartışmaları güncellemeye çalışanlar da olacak. İnsanları birbirinden ayırmaya kalkışanlar Suriye'nin durumuna baksın, orada yaşananlara baksın" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinin yoğun etkilediği kentleri ziyaret ediyor. Dervişoğlu, ilk durağı olan Hatay'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Dervişoğlu'na İYİ Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Hatay il ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti. Dervişoğlu, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz ile birlikte ortak açıklama yaptı.

"Verilen hibe yetmiyor"

Yılmaz, Hatay esnafının sorunlarına ilişkin olarak, "Esnaflarımıza vergi indirimi sağlanması diğer meslek gruplarında uygulanan indirimin şoför esnafına da sağlanması, esnaf ve sanatkarımızın kullandığı enerjileri indirim sağlanması, düşük faizli kredi finansmanı desteğinin arttırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi esnaf ve sanatkarlarımızın prim borçlarının yeniden yapılandırılıp uzun vadede yayılmasını istiyoruz" dedi. Yılmaz, "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızı yeniden ayağa kaldırmak ve ticari hayatı canlandırmak için esnafımıza verilen hibe destek yetmiyor, daha fazlasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Birtakım tartışmaları güncellemeye çalışanlar olacak"

Dervişoğlu da, "Türkiye ağır günler geçiriyor. Hemen burnunuzun dibinde komşunuz Suriye'de çeşitli olaylar yaşanıyor. Etnik köken üzerinden, mezhep üzerinden birtakım tartışmaları güncellemeye çalışanlar da olacak önümüzdeki süreçle alakalı. Türkiye'nin birliğini nasıl inşa ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Bu birliğin yaşatılması adına özellikle siyasiler ne söyleyeceklerini bildikleri kadar, ne söylemeyeceklerini idrak edecek tavırla hareket etmek mecburiyetindedirler. Benim tarafımdan bakıldığında Hatay bölgesi, genel anlamıyla Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür. Burada yapılan bütün doğrular dünyada yapılmış olsa, bütün dünya birbirine kardeş olur. O sebeple buranın insan kaynağı çok kıymetlidir. Çok doğru şeylere işaret eder ve bu güzelliklerin de yaşatılması hepimizin müşterek görevleri arasında bir durumdur. Bu birlikteliği, bu kardeşliği, bu dayanışma ruhunu Türkiye'nin her tarafına yaymak gibi bir mecburiyetle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"En büyük imtihanı sizler verdiniz"

"Hatay bize gösteriyor ki bu siyasi rekabetin kurallarının doğru belirlenmesi lazım. Çünkü hangi dine mensup olursanız olun, hangi etnik kökene mensup olursanız olun, hangi mezhebe mensup olursanız olun, hangi dünya görüşüne, hangi siyasi partiye mensup olursanız olun, bir zorlukla karşılaştığınızda enerjinizi birleştirmeniz, gönüllerinizi birleştirmeniz bir zaruret olarak karşınıza çıkıyor. Bunun en büyük imtihanını yakın takvim için de sizler verdiniz. Dolayısıyla ben sizlerin oluşturduğu bu kardeşlik ve dayanışma ruhunun karşısında saygıyla eğiliyorum. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum ve Türkiye'ye emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak müşterek geleceğimiz için sarf edilmiş çabanın da ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha kalınca bir çizgiyle çiziyorum.

"Taassuplar üzerinden kuracağımız hayalimiz olmamalı"

Bu birliğin her alanda yaşatılması lazım. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ama bu ülkenin birliği için bu insanların birliği, beraberliği, barışı ve kardeşliği için sarf edilmesi icap eden bütün çabayı sarf edeceğime verilmesi gereken bütün mücadeleyi vereceğime buradan sizlere söz veriyorum. Siyasette de böyle bir dili ve meşrebi temsil ediyorum. Taassuplar üzerinden kuracağımız bir hayalimiz olmamalıdır. İnsanları birbirinden ayırmaya kalkışanlar Suriye'nin durumuna baksın, orada yaşananlara baksın. Orada bir operasyon yaşanıyor, rejimin sonuna gelindi, ona bağlı olarak da birtakım bölgesel kaygılar var. Onların bizim içimize yansımalarını da biliyorum. Bu ülkede hiç kimse din, mezhep, köken üzerinden bir ayrılık yaratmaya kalkışmasın. Bunu yapmaya çalışanlar karşısında bizi bulacaklardır, bundan emin olun. Ayrıştıran değil kucaklaştıran, kutuplaştıran değil insanları birbirine yaklaştıran, farklılıkları bir zenginlik olarak kabul eden bir bakış açısıyla bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Sürdürdüğümüz yolculuğun adını da zaten tarif ediyoruz. Kutuplara ayrılmış siyasetle elde edilecek bir şey yok. Bu topraklar üzerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuyla yaşamayı arzulayan herkesle bir ve birlikte hareket etme kararlılığımızı her yerde dile getiriyoruz."