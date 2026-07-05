BBP'li Destici: Başbağlar katilleri cezalandırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP'li Destici: Başbağlar katilleri cezalandırılmalı

05.07.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında, katliamın aydınlatılması ve faillerinin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Teröre hoşgörü gösterenlerin cinayetlerin ortağı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar Katliamı'nın tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerinin cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Başbağlar'la ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamak, katilleri cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, şehitlere, şehit ailelerine ve aziz milletimize borcudur" açıklamasını yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, katliamın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, olayın faillerinin cezalandırılmasının devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Destici, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne düzenlenen saldırıda 33 sivilin yaşamını yitirdiğini, köyde çok sayıda ev ile okul, cami ve köy konağının yakıldığını hatırlattı. Katliamın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığını belirten Destici, "Başbağlar'la ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamak, katilleri cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, şehitlere, şehit ailelerine ve aziz milletimize borcudur" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın 1998 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandığını anımsatan Destici, bugüne kadar görev yapan hükümetlerin faillerin ortaya çıkarılması konusunda sorumluluk taşıdığını belirtti.

"TERÖRE HOŞGÖRÜ GÖSTEREN HERKES TÜRKİYE'DE İŞLENEN CİNAYETLERİN ORTAĞIDIR"

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirten Destici, terör saldırılarının binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve ülkeye ağır ekonomik zarar vermesine neden olduğunu ifade etti. Destici, şunları kaydetti:

"Bugün, sadece bu topraklarda değil, dünya üzerinde yaşanmış en korkunç cinayetlerin sorumluları, aramızda dolaşıyor, kürsülere çıkarılıyor, bizimle, milletimizle, hukukla, insanlıkla alay eder gibi bize, 'demokrasi' konusunda, 'insan hakları' konusunda, nasıl yaşamamız, nasıl yönetilmemiz, devletimizin nasıl yapılanması, anayasamızın nasıl olması, nasıl konuşmamız, nasıl düşünmemiz konusunda, akıl vermeye, yol göstermeye çalışıyorlar. Şahit olduklarımız, anlamsız, iğrenç, sonu gelmeyen bir şaka gibi…"

İçeride ve dışarıda, teröre 'hoşgörü gösteren', 'görmezden gelen', 'gerekçe arayan', 'diyalog kuran', 'yardım eden', 'iş birliği yapan' herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen cinayetlerin ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır. Başbağlar Katliamının 33. yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Başbağlar Katliamı, Mustafa Destici, İnsan Hakları, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP'li Destici: Başbağlar katilleri cezalandırılmalı - Son Dakika

Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:18:03. #7.12#
SON DAKİKA: BBP'li Destici: Başbağlar katilleri cezalandırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.