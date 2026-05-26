Destici: CHP'deki anlaşmazlık açık ve net

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP 38. Kurultayı'nı yönelik "mutlak butlan" kararı verilmesine ilişkin, "Mesele artık CHP'nin kendi iç meselesidir. Taraflar, kurultay tarihiyle ilgili uzlaşacakları bir ortak nokta aramaktadırlar. Özgür Özel ve taraftarları, en kısa sürede kurultaya gidilmesini savunurken, Kemal Kılıçdaroğlu ve tarafı ise uygun zamanda kurultaya gidileceği ifadesini kullanmaktadır. Burada bir anlaşmazlık olduğu da çok açık ve net bir şekilde ortadadır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında 17 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'nun Tacettin Sultan Dergahı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfiller bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Anma programından sonra açıklamalarda bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı. Şehit ailelerinin bayramını tebrik eden ve hacı adaylarının ibadetlerinin kabulünü dileyen Destici, uzun tatil dönemi nedeniyle vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

"YARGITAY SAFHASININ ŞU ANDA OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davada verilen mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iade edilmesi yönündeki hukuki gelişmeleri değerlendiren Destici, "Kararın Yargıtay yolu var. Buna mutlaka gidilecektir diye düşünüyorum ama tabii orada da şimdi farklı gelişmeler oldu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak tekrar partinin başına dönünce CHP kurumsal olarak tekrar bu kararı, yani istinafın verdiği butlan kararını herhalde Yargıtay'a taşımayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kurumsal olarak bunun taşınması gerekiyor. Onun için ben kararın burada kalacağını, bir Yargıtay safhasının şu anda olamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAZLIK OLDUĞU AÇIK VE NET ORTADADIR"

Yaşanan gelişmeler neticesinde Özgür Özel ve ekibinin genel başkanlık makamından ayrıldığını, Özel'in grup başkanı seçildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma için genel merkeze gideceğinin haberlere yansıdığını aktaran Destici, partinin kurultay tarihi konusundaki iç anlaşmazlığına dikkati çekti.

Süreci bir iç mesele olarak niteleyen Destici, "Dolayısıyla bundan sonraki mesele artık CHP'nin kendi iç meselesidir. Orada da taraflar baktığınız zaman uzlaşacakları bir ortak nokta aramaktadırlar. O da kurultay tarihiyle ilgili. Özgür Özel ve taraftarları, daha doğrusu butlandan önceki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi en kısa sürede kurultaya gidilmesini savunurken, Kemal Kılıçdaroğlu ve tarafı ise uygun zamanda kurultaya gidileceği gibi bir ifade kullanmaktadır. Burada bir anlaşmazlık olduğu da çok açık ve net bir şekilde ortadadır" dedi.

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Destici, CHP'nin kurucu ve ana muhalefet partisi konumuna atıfta bulunarak, "Biz bu çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

"KONGRE TARİHİNDE UZLAŞILAMAZSA YEDEK PARTİ DURUMU ORTAYA ÇIKACAKTIR"

"CHP'nin Özgür Özel ve ekibiyle birlikte yedek bir partiye geçme iddialarına ve bu durumun Türk siyasetine olası etkilerine" ilişkin bir soru üzerine Destici, geçmişte Türkiye'de buna benzer süreçlerin yaşandığına hatırlattı. "Bölünme iddialarının gerçeğe dönüşme ihtimalini tarafların uzlaşma durmuuna" bağlayan Destici, "O karar, kongre tarihiyle uzlaşılamazsa tahmin ediyorum öyle bir durum ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki bizim ya da diğer muhalefet partilerinin bu konuda çok da fazla yapacağı bir şey yoktur. Çünkü bu neticede Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel olmak üzere, onların vereceği bir karardır. Böyle bir karar verirlerse de tabii ki bunun takdirini millet yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı burada kararını verecektir" değerlendirmesini yaptı."

"SEÇİM EN ERKEN 2027 SONBAHARINDA OLUR"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Destici, yakın tarihte bir erken seçim öngörmediğini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

"Ben bu sene ya da 2027 ilkbaharında bir erken seçim öngörmüyorum. Seçimler zamanında ya da zamanına çok yakın bir vakitte yapılacaktır. Biz daha önce de ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yani Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi noktasında AK Parti'nin, MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin ortak bir iradesi var. Dolayısıyla da bizim bu irademiz devam ediyor. Bunun yolu da iki şekilde olabilir. Bir yeni bir anayasa değişikliğiyle bu olabilir. İki, Meclis'in alacağı bir seçim kararıyla bu gerçekleşir. Bakın 'erken seçim' demiyorum, Meclis'in alacağı bir seçim kararıyla bu gerçekleşir. Burada altı ay önce, bir sene önce diye bir zaman sınırlaması yoktur. Seçimler diyelim ki normal takvimi düşünürsek Mayıs 2028'de yapılacak. Mart başında Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamak zorunda. Şubat ayının içinde Meclis seçim kararı alırsa işte tekrar o zaman Sayın Cumhurbaşkanı aday olabiliyor. Dolayısıyla aday olmasının önündeki engel bu şekilde de kaldırılabiliyor. Seçim en erken 2027 sonbaharında olur diye düşünüyorum."