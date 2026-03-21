Destici'den İran Saldırısına Tepki

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'daki okul saldırısına ilişkin, "O 168 kız çocuğunu ve onların içinde bulunan öğretmenlerimizi asla unutmayacağız. Kalbinde vicdanın zerresi kırıntısı bulunan herkes, dünyadaki hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun hiç kimse o kız çocuklarını unutmayacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın 2'nci gününde parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Destici, bugünün 21 Mart Down Sendromlular Günü olduğunu hatırlatarak, "Bütün Down sendromlu kardeşlerimizin gününü öncelikle kutluyorum" dedi.

21 Mart Nevruz Bayramı'na ilişkin de konuşan Destici, "Biliyorsunuz Nevruz bizim ata topraklarımızda, Türkistan'da, Orta Asya'da binlerce yıllık bir gelenek, bir bahar bayramı olarak kutlanıyor. Yani Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Türkmeneli bölgesine kadar, Suriye, Irak Türkmenlerine kadar. Yani Türk'ün olduğu yerde, Türk topluluklarının olduğu yerde, Türk boylarının olduğu yerde bu kutlamalar geleneksel olarak sürdürülüyor. Daha çok tabii ki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerimizde, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerimizde ve Kafkaslar'da yer alan Türk topluluklarında çok daha yoğun bir şekilde kutlanıyor. Onun için bir Türk bayramı aslında Nevruz. Her ne kadar birileri Türk'ün geleneğini, göreneğini, adetlerini kendilerinin gibi göstermeye çalışsa da bunun Türk'ün bir bayramı olduğunu, Türklerin bir geleneği olduğunu tarih çok açık bir şekilde ispatlamıştır. Ama bu şuna engel değil tabii; bu coğrafyada yaşayan herkes elbette ki bu bayramı kutlayabilir, herkesin de hakkıdır. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Türk milletinin ve coğrafyamızda yaşayan herkesin Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE YARGILANMALI'

Destici, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin, "Batı Şeria'da, Filistin'in her bölgesinde, El Halil'de, her noktada İsrail her gün Filistinlilerin, Müslümanların, mazlumların kanını dökmeye devam ediyor. Lübnan'ı görüyorsunuz, Lübnan'ı gece gündüz bombalıyor. Binden fazla insan hayatını kaybetti. Çeşitli bahaneler ileri sürerek bunu yapıyor. İşte İran'a karşı savaş açtılar Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Yine binlerce insanı öldürdüler. Asla unutmayacağız. O 168 kız çocuğunu ve onların içinde bulunan öğretmenlerimizi asla unutmayacağız. Kalbinde vicdanın zerre kırıntısı bulunan herkes dünyadaki hangi dine, hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hiç kimse o kız çocuklarını unutmayacak. Bombalarla parçalanarak öldürdüler. Bu dünya düzeni değiştiğinde ve bunu gerçekleştirenler de devlet başkanlıklarından ayrılmış olsalar bile, ölmedikleri takdirde bu hususla ilgili mutlaka ama mutlaka uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı. Hak ettikleri cezayı da almalıdır ki bundan sonra dünyada masumlara karşı işlenen suçlar asla ve kata cezasız kalmasın" ifadelerini kullandı.

'İRAN DURUP DURURKEN Mİ FÜZE ATTI'

Destici, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir çift sözümüz de İslam ülkelerine. İslam ülkeleri dışişleri bakanları geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirdi Riyad'da. Bir sonuç bildirgesi açıklandı. Yani ne bekliyoruz biz sonuç bildirgesinde? Önce Amerika ve İsrail'e bir lanetleme, bir kınama var mı? Açıkça bunu göremiyoruz. Tam tersine İran'a birtakım uyarılar yapılıyor. Yani komşu ülkelere saldırmaması ve bu saldırılardan dolayı bir kınama var. İran durup dururken mi Körfez ülkelerine füze attı? ya da neresine attı füzeyi? Yerleşim yerlerine mi, hayır. Amerikan üslerine attı. Bu çok açık ve net. Yani siz ABD'ye tek kelime edemiyorsunuz. İsrail'e tek kelime edemiyorsunuz ortak bildiride ama İran'a Amerikan üslerinin bulunduğu noktalara füze attığı için eleştiri getiriyorsunuz. Azerbaycan topraklarına düşen ya da Türkiye topraklarına düşen füzeleri biz de kınadık. Biz de lanetledik. Biz de bu konuda hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin duruşunun doğru olduğunu söyledik. Gerçekten İran tarafından bunlar ateşlenmişse bunun da bir karşılığı olması gerektiğini ifade ettik. Bu sözümüzün de arkasındayız. Ama bu ayrı bir noktadır."

İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının ortak bildirisinin büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını ifade eden Destici, "İspanya Başbakanının gösterdiği duruşu, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri, Arap ülkeleri, liderleri gösterse, ne İsrail bu kadar soykırım yapabilir ne ABD bu tür haydutluk yapabilir" dedi.