Destici, Libya'nın onayladığı deniz anlaşmasında askeri ve ekonomik güvence gördü - Son Dakika
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Destici, Libya'nın onayladığı deniz anlaşmasında askeri ve ekonomik güvence gördü

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BBP Genel Başkanı Destici, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasını Akdeniz'de askeri ve ekonomik güvence olarak niteledi. Destici, anlaşmanın saldırganlık niyeti taşımadığını ve Libya'nın güvenliğini de önceleyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye- Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin, "Bu anlaşma, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının hem askeri hem ekonomik anlamda yapacağı çalışmaların, atacağı adımların en önemli güvencelerinden birisi olmuştur." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, milletin haber alma hakkı için emek veren basın çalışanlarına başarılar diledi.

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Destici, bazı ülkelerin anlaşmadan rahatsızlık duymalarının sonucu değiştirmeyeceğini dile getirerek, "Bu anlaşma, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının hem askeri hem ekonomik anlamda yapacağı çalışmaların, atacağı adımların en önemli güvencelerinden birisi olmuştur. Türkiye bu anlaşmaları bir saldırganlık niyetiyle yapmamaktadır. Bu anlaşmaları yaparken kendi güvenliğini öne koymakta aynı zamanda Libya gibi kardeş ülkelerin güvenliğini ve bütünlüğünü de öncelemektedir." diye konuştu.

Fon soruşturmasına ilişkin, milletin alın terini gasbeden hiçbir yapıya müsamaha gösterilmemesi gerektiğini savunan Destici, "Bu haramzade anlayış yalnızca vatandaşımızın cebine değil, doğrudan doğruya devletimizin itibarına ve kamu düzenine de kastetmiştir. Beytülmale uzanan kirli eller mutlaka ama mutlaka hesap vermelidir." dedi.

Mustafa Destici, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada bağımsız karar alma iradesini koruması gereken büyük bir devlet olduğuna dikkati çekerek, dost ve kardeş ülkelerle savunma işbirliğinin geliştirilmesini, savunma sanayisinin güçlendirilmesini ve bölgesel caydırıcılığın artırılmasını desteklediklerini belirtti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendiren Destici, ülkeye uzun süreli askeri, siyasi ve stratejik sorumluluklar yükleyebilecek bir anlaşmanın yalnızca iyi niyet beyanlarıyla değil, açık hükümler, hesaplanabilir riskler ve güvence altına alınmış milli çıkarlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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