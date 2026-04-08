Destici, Trump'ın Ateşkesini Güvenilmez Buldu

08.04.2026 21:21
BBP Başkanı Mustafa Destici, Trump'ın ateşkes kararını güvenilmez bulduğunu ifade etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes kararını güvenilmez bulduğunu vurgulayarak, "İran'a ilk saldırı da masada görüşmeler devam ederken başlamıştı. Hatırlayın, masada görüşmeler devam ederken İran'a saldırmıştı ABD ve İsrail. Onun için biz bu ateşkesi elbette olumlu buluyoruz, iyi buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce Valisi Mehmet Makas ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Destici, basın açıklamasında bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Destici, "Emperyalist ABD ile siyonist ve terörist İsrail'in Filistin, Gazze, Lübnan ve Suriye'den sonra İran'a yönelik saldırıları neredeyse 40'ıncı gününe geldi. Hesapları şuydu, bir iki hafta içerisinde İran'ı teslim alacaklardı. İran'da Hamaney'i öldürdükten sonra bir kargaşa olacağını, halkın sokaklara döküleceğini, rejimi değiştireceğini ve dolayısıyla istedikleri kuklaları iş başına getireceklerini ümit ediyorlardı. Ama böyle olmadı. İran devleti, içlerindeki o kadar ajana rağmen, Mossad ajanlarına rağmen, CIA ajanlarına rağmen halkıyla birlikte müthiş bir direnç gösterdi. Ordusu müthiş bir direnç gösterdi ve savaşı uzattılar." diye konuştu.

ABD'YE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞATTILAR

Destici, İran'ın ABD'ye büyük kayıplar yaşattığını ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle son günlerde ABD'ye askeri anlamda büyük kayıplar yaşattılar. Uçaklarını düşürdüler, helikopterini düşürdüler, gemilerine zarar verdiler, üslerini yok ettiler, radar sistemlerini bozdular, elektronik sistemlerini bozdular ve bununla birlikte de İsrail'i de ağır bir füze bombardımanı altında tuttular. ABD Başkanı, bir açıklama yapmıştı, 'Bu gece bir medeniyet yok olacak' demişti. Çünkü bunlar haydut, medeniyetin önemini bilmezler. Bir medeniyet nasıl oluşur, binlerce yıllık bir tarih. Bunu bilmezler. Bunun bir gecede yok olacağını da bilmiyorlar. Hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz, ne yaparsan yap yok edemezsin, yok edemediler, inşallah yok edemezler. Tabii ki Trump, özellikle İsrail'in soykırımcı terörist başbakanı Netanyahu'dan ciddi bir şekilde etkileniyor. Onun için de 'yarın ne olur' ya da 'bu akşam ne olur' hiçbirimiz bunu garanti edemiyoruz. Çünkü neden? İran'a ilk saldırı da masada görüşmeler devam ederken başlamıştı. Hatırlayın, masada görüşmeler devam ederken İran'a saldırmıştı ABD ve İsrail. Onun için biz bu ateşkesi elbette olumlu buluyoruz, iyi buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü ABD'nin, Trump'ın bugüne kadar ki tavrı bir gün söylediğinin akşam değişmesi, ertesi gün birbirini tutmaması ya da söyledikleriyle sahada olanların birbirini tutmaması bize bunu çok net bir şekilde öğretti."

ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ DÜŞÜK GÖRÜYORUM

Erken seçim tartışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, "Erken seçim olma ihtimalini ben düşük görüyorum ama öne alınmış bir seçim ihtimalinden bahsettim ben. O da ne için? Onu da açıkça ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerekiyor. Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da bu konuda bir istek belirtmemiş olsa da bizim ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine, tecrübesine ihtiyacımız var. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç yeni bir maceraya atılma süreci değildir. Masaya oturduğu zaman muhatapları tarafından ciddiye alınan ve karşıya, muhataplarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, kudretini yansıtabilecek ve bu konularla ilgili büyük tecrübe edinmiş bir devlet başkanıyla, bir cumhurbaşkanıyla bizim bu süreçleri geçirmemiz gerekir. Onun için Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması ve bir dönem daha en azından cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Haber-Kamera: Musa KESKİN{DÜZCE,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 23:05:42.
