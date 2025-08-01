DEÜ'de Yenilenebilir Enerji Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
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DEÜ'de Yenilenebilir Enerji Eğitimi Başlıyor

01.08.2025 11:58
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Dokuz Eylül Üniversitesi, yenilenebilir enerji için nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla yeni program açtı.

Yenilenebilir enerji sektöründeki firmalarının nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) açılan alternatif enerji kaynakları teknolojisi programında ilk öğrenciler bu yıl ders başı yapacak.

Kuvvetli rüzgarı ve güneşli gün rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde önemli yere sahip İzmir, rüzgardan en çok elektrik üreten şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye'deki ilk rüzgar enerji santralinin 1988 yılında kurulduğu kent, rüzgarı enerjiye çevirme altyapısının yanı sıra son yıllarda bu sektörle ilgili ekipman üretiminde de öne çıktı. İzmir'de kümelenen türbin kanat ve ekipman üreticileri, kentte 40 bin civarında kişiye istihdam sağlıyor.

Gelişen sektör için iyi yetişmiş ara eleman da önem taşıyor. Bu kapsamda DEÜ'nün, yenilenebilir enerji ekipman üreticilerinin kümelendiği Bergama ilçesindeki meslek yüksekokulunda Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı açıldı.

Bu yıl öğrenime başlayacak programdan mezun olan öğrenciler 2 yıllık öğrenimleri boyunca alacakları enerji dönüştürme sistemleri, güneş enerjisi ile bina ısıtma sistemleri, temel elektrik ve enerji sistemleri, güneş enerjili konut ısıtma sistemleri, jeotermal enerji ve uygulamalar gibi dersleri ile sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilecek.

Programa 30 öğrenci kabul edecek.

Fabrikada uygulamalı eğitim de alacaklar

DEÜ ile rüzgar türbini için kule ve jeneratör üreten bölgedeki bir şirket ile "İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü" imzalandı.

Bu kapsamda öğrenciler 3 dönem teorik eğitim aldıktan sonra son dönem ise şirketin Bergama'daki fabrikalarında uygulamalı eğitim alacak.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, AA muhabirine programın yenilenebilir enerji için nitelikli ara elemanın önem taşıdığını söyledi.

Programdan mezun olanların kısa sürede iş bulabileceğini ifade eden Yılmaz, bu yönüyle gençlere tavsiye ettiklerini kaydetti. Yılmaz, gelecek yıl programda eğitim gören öğrenci sayısının artırmayı planladıklarını dile getirerek "Rüzgar enerji teknikeri, güneş enerji teknikeri, nükleer enerji teknikeri gibi sıfatlarla, sektörde çalışacak bu mezunlarımız ülkemizin bu sektördeki en önemli itici gücü olacak." dedi.

Öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağı şirketin insan kaynakları direktörü Samet Güldoğan da şirket olarak eğitime çok önem verdiklerini, nitelikli iş gücünü arttırmak için akademi kurduklarını anlattı.

Rüzgar sanayisinin emek yoğun bir sanayi olduğunun altını çizen Güldoğan, "Dolayısıyla teknik personele ihtiyaç duyuyor. Burada bizim amacımız öncelikli olarak gençlere rüzgar sanayisini ve fabrika hayatını tanıtmak. Öte yandan sanayinin yani endüstrinin ihtiyaç duyduğu istihdam kapasitesini yaratmak, gençlerimizi bu konuda iş başında eğitmek, güvenlik prensiplerini onlara özümsetmek. Türkiye'de artık daha ziyade bizim teknik personel ihtiyacımız var. Bu alanda da gençlerimizin için bir cazibe merkezi yaratmak istiyoruz."

Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muharrem Kemal Özfırat da programı tercih edecek olan öğrenciler için okullarında yurt olanağının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Enerji, izmir, Son Dakika

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