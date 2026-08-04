DEVA Partili Şahin: Gazilerin Talepleri Karşılanmıyor

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Güvenpark'ta eylemlerini sürdüren er gaziler ile şehit ailelerini ziyaret ederek Meclis'te görüşülen kanun teklifinin talepleri karşılamadığını ifade etti. İktidara çağrıda bulunan Şahin, "İktidarın bir an önce buradaki feryada ve çağrıya kulak vermesini istiyoruz. Bu talepleri dinledikten sonra yasal düzenlemeleri revize ederek gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın onuruna sahip çıkmalarını talep ediyoruz." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin Ankara il teşkilatıyla birlikte Güvenpark'ta hakları için eylem yapan er gaziler ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Şahin, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu vatan için canını feda eden, uzuvlarını kaybeden gazilerimizin, şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin bizzat kendilerinin yanındayız. Burada gerçekleştirdikleri eylemlerle Mecliste görüşülmekte olan kanun teklifinin hazırlanmasını sağladılar. Ancak Meclise sunulan teklif, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yine dinlenmediğini gösteriyor. İktidar sahipleri şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaşadığı sıkıntıları, taleplerini gerçekten dinlemiş olsaydı bugün burada kanun teklifine karşı gösterilen tepki devam etmezdi. Görüldüğü üzere her biri yaşayan birer kahraman olan gazilerimiz, bu vatan uğruna neleri feda ettiklerini göstermek amacıyla ay yıldızlı al bayrağımızın altında yatıyorlar. Gerçekleştirdikleri bu mizansenle Meclisteki sağır kulakların duymasını, görmeyen gözlerin görmesini istiyorlar.

Kanun teklifinde gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı son derece rahatsız eden düzenlemelerle karşı karşıyayız. Buradaki amacımız, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın onurunu incitmeyecek bir düzenlemenin Meclisten geçmesini sağlamaktır. Burada eylem gerçekleştiren arkadaşlarımızın amacı üzüm yemek, bağcıyı dövmek değildir. Amaçları, seslerini iktidara hakkıyla duyurabilmektir. Protezlerini görüyorsunuz. Uzuvlarındaki kayıpları görüyorsunuz. Binlerce insan Güvenpark'taki bu eylemi yakından takip ediyor. Yaklaşık 21 gündür devam eden, son iki gündür de açlık greviyle sürdürülen bu eylemi görmezden gelen bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarın bir an önce buradaki feryada ve çağrıya kulak vermesini istiyoruz. Bu talepleri dinledikten sonra yasal düzenlemeleri revize ederek gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın onuruna sahip çıkmalarını talep ediyoruz.

"GÜVENPARK'A GELİN, GAZİLERİ DİNLEYİN"

Biz Yeni Yol Grubu ve DEVA Partisi olarak buradaki arkadaşlarımızın hissiyatını dinlemek, yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları anlamak, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında nasıl bir çözüm üretebileceğimizi birlikte değerlendirmek için buradayız. Buradan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grup başkanvekillerini Meclisten çıkıp Güvenpark'a gelmeye davet ediyorum. Gelsinler ve burada ne olduğunu görsünler. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın kendilerine ne anlatmak, hangi mesajı vermek istediğini bizzat dinlesinler. Gazilerimizi çağırıp onların onurunu incitecek şekilde konuşmayı bıraksınlar. Buraya gelsinler, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın ne istediğini doğrudan kendilerinden duysunlar ve ona göre adım atsınlar.

Bu eylemde, özellikle açlık grevinde bulunan bütün kardeşlerimize Allah'tan sabır, şehit yakınlarımıza metanet diliyorum. İnşallah bu eylem, Mecliste görüşülmekte olan kanun teklifinde arzu ettiğiniz düzenlemeler yapıldıktan sonra sağ salim sona erer ve talepleriniz Mecliste karşılık bulur. Çünkü biz orada millet adına karar veriyoruz. Türk milletinin temsilcileri olarak ay yıldızlı al bayrak uğruna uzuvlarını kaybeden, canını ortaya koyan bu mücadelenin kahramanlarının taleplerini bütçe gerekçesiyle geri çeviremeyiz. Bu mesele yalnızca maddiyat meselesi değildir. Buradaki arkadaşlarımızı dinlediklerinde görecekler ki talepleri sadece maddi değildir. Onurlarının kırıldığını ve incitildiğini düşünüyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve iktidarın onların onuruna sahip çıkmasını istiyorlar. Bu kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Allah onların yokluklarını göstermesin. İyi ki varlar. Biz de daima onların yanında olmaya devam edeceğiz."