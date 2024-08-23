DEVA Partisi, vakıf üniversiteleri ve özel yurt ücretlerini sınırlamak için kanun teklifi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEVA Partisi, vakıf üniversiteleri ve özel yurt ücretlerini sınırlamak için kanun teklifi verdi

DEVA Partisi, vakıf üniversiteleri ve özel yurt ücretlerini sınırlamak için kanun teklifi verdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, vakıf üniversiteleri ile özel yurt ücretlerindeki artışın TÜFE oranıyla sınırlandırılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Ekmen, öğrenci ve velilerin ekonomik olarak mağdur olmaması için bu düzenlemelerin önemli olduğunu belirtti.

23.08.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, vakıf üniversiteleri ile özel yurt ücretlerindeki artışın TÜFE oranıyla sınırlandırılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Ekmen, "Birçok öğrenci, ekonomik zorluklar nedeniyle kayıtlarını sildirmek zorunda kalıyor. Eğitim hakkının korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, özel yurt ve vakıf üniversitelerinin ücretlerinin TEFE ve TÜFE oranlarının üzerinde belirlenmesini önlemeye yönelik kanun teklifi verdi. Ekmen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon nedeniyle özel yurtlar ve vakıf üniversiteleri tarafından talep edilen ücretlerin fahiş rakamlara ulaştığını belirterek, bu durumun öğrenci ve velileri ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade etti.

Ekmen, "Birçok öğrenci, ekonomik zorluklar nedeniyle kayıtlarını sildirmek zorunda kalıyor. Eğitim hakkının korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Ekmen, yasa teklifinin ailelerin ve öğrencilerin maliyet baskısı altında ezilmesini önleyeceği ve eğitimde fırsat eşitliği ile sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu düzenlemelerin eğitimde sürekliliğin sağlanması ve ekonomik zorluklar nedeniyle öğrencilerin eğitim haklarından mahrum kalmalarının önlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

"Yıllık artış TÜFE oranlarını aşmamalı"

Ekmen'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yaparak, öğrenci ve velilerin ekonomik olarak daha fazla mağdur edilmemesi için özel eğitim ve barınma hizmetlerinde yapılacak fiyat artışlarının TÜFE oranı ile sınırlandırılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA

Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi, Ekonomi, Vakıf, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi, vakıf üniversiteleri ve özel yurt ücretlerini sınırlamak için kanun teklifi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi, vakıf üniversiteleri ve özel yurt ücretlerini sınırlamak için kanun teklifi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement