DEVA Partisi, vakıf üniversiteleri ve özel yurt ücretlerini sınırlamak için kanun teklifi verdi

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, vakıf üniversiteleri ile özel yurt ücretlerindeki artışın TÜFE oranıyla sınırlandırılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Ekmen, "Birçok öğrenci, ekonomik zorluklar nedeniyle kayıtlarını sildirmek zorunda kalıyor. Eğitim hakkının korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, özel yurt ve vakıf üniversitelerinin ücretlerinin TEFE ve TÜFE oranlarının üzerinde belirlenmesini önlemeye yönelik kanun teklifi verdi. Ekmen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon nedeniyle özel yurtlar ve vakıf üniversiteleri tarafından talep edilen ücretlerin fahiş rakamlara ulaştığını belirterek, bu durumun öğrenci ve velileri ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade etti.

Ekmen, "Birçok öğrenci, ekonomik zorluklar nedeniyle kayıtlarını sildirmek zorunda kalıyor. Eğitim hakkının korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Ekmen, yasa teklifinin ailelerin ve öğrencilerin maliyet baskısı altında ezilmesini önleyeceği ve eğitimde fırsat eşitliği ile sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu düzenlemelerin eğitimde sürekliliğin sağlanması ve ekonomik zorluklar nedeniyle öğrencilerin eğitim haklarından mahrum kalmalarının önlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

"Yıllık artış TÜFE oranlarını aşmamalı"

Ekmen'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yaparak, öğrenci ve velilerin ekonomik olarak daha fazla mağdur edilmemesi için özel eğitim ve barınma hizmetlerinde yapılacak fiyat artışlarının TÜFE oranı ile sınırlandırılmasını öngörüyor.