Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun '1915 Bir Hilal Uğruna' gösterisi AKM'de sahnelendi - Son Dakika
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Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun '1915 Bir Hilal Uğruna' gösterisi AKM'de sahnelendi

Devlet Halk Dansları Topluluğu\'nun \'1915 Bir Hilal Uğruna\' gösterisi AKM\'de sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen '1915 Bir Hilal Uğruna' adlı gösteri, Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Gösteride dans, müzik, sinema ve görsel şovlar yer aldı. Gösterinin metinlerinde gazeteci Ahmet Tezcan'ın katkısı olduğu belirtildi. Gösteri, Osmanlı'nın kuruluşundan Çanakkale Savaşı'na kadar kronolojik bir anlatım içeriyor.

20.03.2024 10:58
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen "1915 Bir Hilal Uğruna", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluştu.

AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda 350 kişilik bir kadroyla sergilenen gösteride dans, müzik ve sinemanın yanı sıra görsel şovlar da yer aldı.

Gösterinin sanat yönetmeni Yıldız Çankaya, yaptığı açıklamada senaryonun oluşumuna gazeteci ve sunucu Ahmet Tezcan'ın metinleriyle katkı verdiğini ifade etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tezcan, gösterinin metinlerinde yer almasını dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın istediğini söylerken, "Yıldız Hanım ile çok çalıştık, hoş açılımlar yaptık. Yıldız hanım oyunun hazırlıkları sırasında bir rüya görmüş, bu çok güzel bir düş idi. Onu da bir şekilde oyuna yerleştirdim." ifadelerini kullandı.

Çanakkale geçilirse Kabe yıkılır

Tezcan gösterinin hazırlanma sürecine dair, "Oyunun temel esprisini 'Çanakkale geçilirse ne olur?' sorusu üzerine oluşturmak istedim. Bu soruya 'Çanakkale geçilirse Edirne'de Selimiye, İstanbul'da Süleymaniye, Urfa'da Ulu Cami, Mekke'de Kabe yıkılır' cevabını vermeye çalıştık." dedi.

İlk gösterimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğunu belirten Tezcan, "Çok beğendi ve yurt dışında da sergilenmesini istedi. Yıllar sonra yeniden sahnelenmesi benim açımdan da çok heyecan verici oldu. Emeği geçenlere, yeniden sahneleyenlere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'nın kuruluşundan Çanakkale Savaşı'na kadar kronolojik bir anlatım içeren gösteride, Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi, Osman Gazi'nin rüyasının yanı sıra Ulubatlı Hasan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan sahneler de sunuldu.

Kaynak: AA

Ahmet Tezcan, Çanakkale, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun '1915 Bir Hilal Uğruna' gösterisi AKM'de sahnelendi - Son Dakika

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