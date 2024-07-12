Devrim Hareketi, TÜİK Başkanı ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Devrim Hareketi tarafından, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yöneticileri hakkında, "Milyonlarca emekçinin ücretlerinin gerçek, güncel, tutarlı ve güvenilir verilerle hesaplanmaması sebebiyle ücretlerin eksik ödenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla söz konusu husus milyonlarca yurttaşın ücretlerini eksik almasına sebebiyet vermektedir" denilerek, suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Devrim Hareketi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile başkan yardımcıları İbrahim Demir, Furkan Metin, Abdullah Yüksel, Aydın Keskin Kadıoğlu ve Tuğba Değirmenci'nin "görevi kötüye kullanma suçundan yargılanmaları ve haklarında kamu davası açılması" talep edildi.

Suç duyurusunda, Türkiye'de emekçilerin artan hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikaları altında ezilirken TÜİK'in kasıtlı olarak verileri çarpıttığı ve enflasyonu olduğundan düşük hesapladığı ifade edilirken, şu görüşlere yer verildi:

"ENAG'ın yüzde 113,08 olarak hesapladığı enflasyonu çarpıtılmış bir hesapla yüzde 71,6 olarak duyuran TÜİK'in hesaplamada temel aldığı fiyat endeksinde 2024 yılı Haziran ayı fiyat endeksinde uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş, veteriner ücreti 681 lira, yurt ücreti 457 lira, kira ise 5 bin 845 lira olarak yer almaktadır. Gerçeği yansıtmadığı tüm toplumun malumu olan bu veriler, enflasyon hesabının bilinçli olarak çarpıtıldığını kanıtlamaktadır. Resmi enflasyon oranları, tüm çalışan ve emekli ücretlerinin hesaplanmasında temel alınan verilerdir. Bu oranların bilinçli olarak düşük hesaplanması da emekçilere karşı patronların çıkarları doğrultusunda tarafgirlik yapılması ve kamusal sorumluluğa aykırı olarak görevin kötüye kullanımı anlamına gelmektedir. Nitekim TÜİK tarafından çarpıtılan veriler Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması kararının yanı sıra emekli ve memur maaşlarının da olması gereken oranda artırılmamasına resmi gerekçe oluşturmuştur."

"TÜİK, kamuoyuna açıkça yanlış bilgi vermektedir"

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde suç duyurusunda bulunulduktan sonra Devrim Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Gökçe Yılmaz, tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonu kasıtlı olarak düşük hesaplayan TÜİK, yurttaşların doğru bilgi alma hakkını da ihlal etmektedir. 2022'den bu yana madde fiyatlarını açıklamayan TÜİK, yurttaşlara açıklamadığı verileri uluslararası finans tekellerinin temsilcileriyle ise paylaşmaktadır. IMF Türkiye Masası'na yapılan şikayet üzerine madde fiyatları dahil enflasyon hesaplamasının detaylarının IMF ile paylaşıldığı, bizzat TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından kabul edilmiştir. Emperyalist merkezlerle paylaştığı verileri halkla ve işçi sendikalarıyla paylaşmayan TÜİK, DİSK'in madde fiyatlarının açıklanmaması kararına karşı açtığı dava kazanıldığı halde bu tutumunu sürdürerek yargı kararlarını da açıkça ihlal etmektedir. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın 'madde fiyatlarının bir gösterge niteliği yoktur' açıklaması da tıpkı TÜİK'in hesaplamalarında kullanılan madde fiyatları gibi gerçeğe aykırıdır. TÜİK yönetimi halka karşı patronlara hizmet için görevini kötüye kullanmakta, kamuoyuna da açıkça yanlış bilgiler vermektedir."