Devrim Muhafızları Hürmüz'de iki tankerin kazaya uğradığını, patlama çıktığını duyurdu - Son Dakika
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Devrim Muhafızları Hürmüz'de iki tankerin kazaya uğradığını, patlama çıktığını duyurdu

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Devrim Muhafızları, dün gece Hürmüz Boğazı'nda 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan iki süper tankerin uyarılara rağmen güvenli olmayan güzergahtan geçmeye çalışırken kazaya uğradığını duyurdu. Kazada her iki tankerde patlama ve yangın çıktı, kazanın nedeni açıklanmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki süper tankerin kaza yaptığını ve kaza sonrasında tankerlerde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada; dün gece 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan iki süper tankerin, yapılan uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'nı "güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalışırken kazaya uğradığı ve kaza sonrası tankerlerde patlama meydana geldiği aktarıldı.

Her iki tankerde de yangın çıktığı belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Devrim MuhafızlarıHürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlikGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

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