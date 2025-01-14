Deyrizor\'da İran Destekli Grupların Tünelleri

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AA muhabirleri, İran destekli grupların, Irak- Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor bölgesinde lojistik destek, askeri hareketliliği artırmak ve çatışma bölgelerinden kaçış yolları sağlamak amacıyla inşa ettiği tünelleri görüntüledi.

Suriye'nin stratejik bölgelerinden Deyrizor'da bulunan tüneller, İran destekli grupların yeraltından hareket etmesine ve hava saldırılarından kaçmalarına yardımcı oluyordu.

İran destekli gruplar, Suriye'nin Humus, Hama ve Şam bölgelerine kadar uzanan bu yeraltı geçiş yollarını kullanarak Lübnan'a güvenli giriş çıkış yapabildi.

Gruplar, bu tüneller aracılığıyla mühimmat taşıyarak bölgedeki operasyonlarını genişletti, böylece buradaki etki alanlarını artırdı.

Tüneller depo ve sığınak olarak da kullanılıyor

AA muhabirlerinin çektiği görüntülere göre, tünellerin birden fazla giriş ve çıkış noktası bulunuyor.

Bazılarının girişleri inşaat alanı yakınına, bazılarının ise özel mülkiyet olan evlerin bahçelerinde bulunan depolara veya odaların zeminlerine açılıyor.

Yerin metrelerce derinliklerine kadar kazılarak oluşturulan tünellerin girişleri basit yöntemlerle düzenleniyor. Borular özenle yan yana dizilerek üzeri toprakla örtülüyor ve demir parçalarıyla desteklenen küçük bir çatı yer alıyor.

Ancak tünelin derinliklerindeki bölümlerde ise sıvayla kaplı ve boyanmış duvarlar ve zemini ile duvarları tamamen fayanslarla döşenmiş odalar mevcut.

Girişinde demir kapı bulunan bu odalar, tünellerin yalnızca geçiş değil aynı zamanda depo veya sığınak olarak da kullanıldığını gösteriyor.

Tünelin bazı bölümlerinde elektrik kabloları ve aydınlatma sistemlerinin varlığı da dikkati çekiyor.

Dar geçitli tünelin bazı bölgelerinde, giriş ve çıkışları kolaylaştırmak amacıyla demir merdivenler yer alıyor.

Tünellerden birinde, üzerinde eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı bulunan ve "Kanınız yakında bize zafer getirecek" yazılı bir poster ile seccade de görülüyor.