ŞEHİT TUĞGENERAL BAYDİLLİ, KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT TUĞGENERAL BAYDİLLİ, KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1) ŞEHİT TUĞGENERAL BAYDİLLİ, KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

11.12.2024 14:30
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1) ŞEHİT TUĞGENERAL BAYDİLLİ, KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Tuğgeneral Baydilli için Kalemkırdı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi partilerin temsilcileri, anne Düriye, eşi Filiz, oğulları Keremcan ve Kaan Baydilli, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehit yakınları, tabut başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞEHİT TUĞGENERAL BAYDİLLİ, KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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