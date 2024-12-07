Alkollü Uzman Çavuşun Otomobille Çarptığı Şehit Polis, Toprağa Verildi

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1) ALKOLLÜ UZMAN ÇAVUŞUN OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI ŞEHİT POLİS, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'da asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan ve alkollü olduğu belirlenen İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Murat Altaş'ın (34) otomobili ile çarptığı şehit polis memuru Mustafa Akgül (50), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uzman çavuş Murat Altaş yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde polis memuru Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Altaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın alkollü olduğu öğrenildi. Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Murat Altaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

Evli ve 4 çocuk babası olan şehit polis Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene il protokolünün yanı sıra Akgül'ün çok sayıda meslektaşı ve ailesi katıldı. Şehidin babası Selim Akgül, oğulları Şamil (27), Yavuz Selim (23), Malik Enes (20), kızı Sabiha (18) ve eşi Ayşe Akgül, törende güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından okunan dualardan sonra şehit Akgül'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazının ardından Mustafa Akgül, Polis Şehitliği'nde defnedildi.

HABER: Gülşah ÖZGEN-Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

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2) OTOMOBİLİNDEKİ KADIN CESEDİ İLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

İZMİR'de Erdinç B. (34), polis merkezine giderek otomobilinde Eda Kuş'un (29) cesedi olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisi Kuş'un tabanca ile kendisini vurduğunu öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi. Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.