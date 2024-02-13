DHA Haber Sistemi Yenilendi - Son Dakika
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DHA Haber Sistemi Yenilendi

DHA Haber Sistemi Yenilendi

DHA, abonelerine sağladığı DGS ve YHS arayüzlerini yeni bir sistem altında birleştirdi. Yeni haber sistemi 15.02.2024 tarihinden itibaren hizmete girecek. Aboneler, https://dhaabone.dha.com.tr adresi üzerinden videolu ve fotoğraflı haberlere erişebilecekler. Yeni sistemde video formatı önce 1080 50i MPEG2 olarak devam edecek, ardından 1080 50i H264 MPEG4 codec ile servis edilecektir. Mevcut kullanıcılar, mail adresleri ve şifreleriyle yeni sisteme giriş yapabileceklerdir. Haberleri lokal sunucularına indiren müşteriler, teknik destek için DHA ile iletişime geçebilirler.

13.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:43
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Abonelerimize servis sağladığımız DGS (Görüntülü Haber Sistemi) ve YHS (Yazılı Haber Sistemi) arayüzlerimizi yeni bir sistem ile tek bir çatı altında topladık. Bir süredir testlerini yürüttüğümüz  çalışmaların sonuna geldik. Yeni Haber sistemimiz 15.02.2024  saat 00.00 dan itibaren  hizmete girecek. Eski sistem kapatılacak.

Abonelerimiz artık https://dhaabone.dha.com.tr web adresi üzerinden hem videolu haberlerimize hem de fotoğraflı haberlerimize ulaşabilecek. Yeni haber sistemimiz video tarafında kısa bir süre mevcut formatımız olan 1080 50i MPEG2 ile  devam edip, sonrasında 1080 50i H264 MPEG4 codec ile servis edilecektir.

YHS ve sistemimizi kullanan abonelerimiz, yeni sisteme mevcut kullanıcı adı olarak mail adreslerini ve mevcut şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

Servis ettiğimiz haberleri video, fotoğraf,xml,txt olarak lokal sunucularına indiren müşterilerimiz yeni uygulamamıza erişebilmek ve teknik destek alabilmek için teknik ekibimizle iletişime geçilebilir.

Bilgi ve teknik destek için;

Kutay BAL

kbal@dha.com.tr

İlhan Çelik

icelik@dha.com.tr

Kolaylıklar dileriz

Kaynak: DHA

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