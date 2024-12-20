DHKP-C Soruşturmasında 10 Tutuklama

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemeler sonucu 23 şüphelinin 'DEV-GENÇ' yapılanmasının yıl dönümü etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerden Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edilmişti. 23 şüpheliden 6'sının tutuklu, 1'inin ise ölü olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik 17 Aralık Salı günü İstanbul'da 12, Ankara'da 6, İzmir'de 2 ve Bursa'da 1 olmak üzere toplamda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.