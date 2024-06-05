Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehri'nin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve 4 kişi botla kurtarıldı.

05.06.2024 18:08
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DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yatır köyünden geçen Dicle Nehri kenarında yaşandı. Piknik yapmak için suyun içerisinden karşıya geçen 4 kişi, suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilere seslenmeleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine AFAD su altı ve su üstü arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi, mahsur kaldıkları yerden botla kurtarıldı.

Dicle Nehri\'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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