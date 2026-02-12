Dicle Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Dicle Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi

Dicle Nehri\'nde Su Seviyesi Yükseldi
12.02.2026 11:50
Barajlardan yapılan su tahliyeleri sonrası Dicle Nehri'nde su seviyesi arttı, vatandaşlar uyarıldı.

DEVLET Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerde barajlardan yapılan kontrollü su tahliyeleri sonrası Dicle Nehri'nin su seviyesinde yükselme meydana geldi. Yetkililer, nehir yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından sağanak, barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Barajlardan suyun kontrollü tahliyesi sonucunda Dicle Nehri'nde su seviyesi yükseldi. DSİ'den yapılan açıklamada, "DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisindeki, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan barajlar; işletme programları çerçevesinde işletilmektedir. Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımlar meydana gelebilmekte, bu durumlarda zaruri hallerde kontrollü tahliye (su bırakma) işlemleri yapılabilmektedir. Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan/yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (tarım arazisi, bağ-bahçe, geçici barınak vb.) tedbir alınması, nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmi kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:50
SON DAKİKA: Dicle Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
