Diddy\'ye Taciz Davası

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" isimleriyle tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında yeni bir dava daha açıldı. Daha önce "seks ticareti" başta olmak üzere birçok suçlamayla gündeme gelen Combs, bu kez eski kişisel modacısı Deonte Nash'in iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

11 AYRI SUÇLAMA

NBC News'ün aktardığına göre Nash, rapçi aleyhine "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" dahil 11 ayrı suçlamayla dava açtı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Combs için çalıştığını belirten Nash, bu süreçte tacize uğradığını, şiddet gördüğünü ve ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü. Nash, 2018'de ünlü rapçi için çalışmayı bıraktığını ancak tehditlerin sürmesinin güvenliği konusunda ciddi endişe yaratmaya devam ettiğini söyledi.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLAMALAR

Sean Combs, 16 Eylül 2024'te seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre Combs'un, "Freak Offs" adını verdiği partiler düzenlediği, bu etkinliklerde kişileri cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilmişti. İddianamede ayrıca Combs'un mağdurları kariyerlerini engellemekle tehdit ettiği, ekonomik ve psikolojik baskı uyguladığı, evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu bulunduğu belirtilmişti.

Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalan beyan vermeleri için rüşvet teklif ettiği de iddialar arasında yer aldı.

MAHKEME SÜRECİ

Manhattan'daki federal mahkemeye çıkarılan Diddy, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti. Daha önce ömür boyu hapis cezası ihtimali bulunan rapçi, bazı suçlamalardan aklanarak bu ihtimali ortadan kaldırdı. Mahkemenin, Combs'un cezasına ekim ayında karar vermesi bekleniyor.