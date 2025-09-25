Diddy'ye Taciz Davası - Son Dakika
Diddy'ye Taciz Davası

25.09.2025 10:03
Rapçi Diddy'ye, eski modacısı tarafından cinsel ve fiziksel taciz suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" isimleriyle tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında yeni bir dava daha açıldı. Daha önce "seks ticareti" başta olmak üzere birçok suçlamayla gündeme gelen Combs, bu kez eski kişisel modacısı Deonte Nash'in iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Rapçi Diddy'ye eski modacısından cinsel taciz davası

11 AYRI SUÇLAMA

NBC News'ün aktardığına göre Nash, rapçi aleyhine "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" dahil 11 ayrı suçlamayla dava açtı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Combs için çalıştığını belirten Nash, bu süreçte tacize uğradığını, şiddet gördüğünü ve ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü. Nash, 2018'de ünlü rapçi için çalışmayı bıraktığını ancak tehditlerin sürmesinin güvenliği konusunda ciddi endişe yaratmaya devam ettiğini söyledi.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLAMALAR

Sean Combs, 16 Eylül 2024'te seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre Combs'un, "Freak Offs" adını verdiği partiler düzenlediği, bu etkinliklerde kişileri cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilmişti. İddianamede ayrıca Combs'un mağdurları kariyerlerini engellemekle tehdit ettiği, ekonomik ve psikolojik baskı uyguladığı, evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu bulunduğu belirtilmişti.

Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalan beyan vermeleri için rüşvet teklif ettiği de iddialar arasında yer aldı.

MAHKEME SÜRECİ

Manhattan'daki federal mahkemeye çıkarılan Diddy, hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti. Daha önce ömür boyu hapis cezası ihtimali bulunan rapçi, bazı suçlamalardan aklanarak bu ihtimali ortadan kaldırdı. Mahkemenin, Combs'un cezasına ekim ayında karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

11:37
Erzurum’un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11:31
Rafa Silva’nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım
Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım
11:07
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
10:45
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
10:38
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim
10:37
Sadettin Saran’dan Volkan Demirel’e teklif
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif
10:19
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
