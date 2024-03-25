Didier Reynders, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği için aday oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Avrupa Konseyinin genel sekreterlik görevine aday oldu.
Strazburg merkezli hükümetler arası kuruluş Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine (AKPM) genel sekreterlik görevi için kısa listeye kalan adaylar sunuldu.
Kısa listeye kalan 3 isim arasında eski İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset ve eski Estonya Kültür Bakanı Indrek Saar da yer alıyor.
AKPM üyelerinin haziran ayı sonunda Konseye kimin liderlik edeceğine ilişkin oy kullanması ve yeni genel sekreterin 18 Eylül'de göreve başlaması bekleniyor.
Reynders'in seçim süreci boyunca AB Komisyonundaki görevini bırakması gerekirken, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine kadar yerine kimin geçeceği henüz bilinmiyor.
Reynders, 2019'da da Konseyin genel sekreterlik görevine talip olmuş ancak göreve mevcut Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric seçilmişti.
Genellikle AB Konseyi ile karıştırılan Avrupa Konseyi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 üye ülkeden oluşuyor.
Avrupa Konseyinin insan hakları, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasinin korunması ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi amaçları bulunuyor.
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