Didim Belediye Başkanı, Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

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(AYDIN) - Didim Derneği Başkanı Filiz Hekimoğlu ve Didim Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini ağırlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'imizin gelişimine değer katacak her adımda kadınlarımızın gücünden yararlanmaya, onlarla birlikte daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gençay, Didim Derneği Başkanı Hekimoğlu ve Didim Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençay ziyarete ilişkin, "Kadın girişimcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi artırmak ve ortak projeler geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Didim'imizin gelişimine değer katacak her adımda kadınlarımızın gücünden yararlanmaya, onlarla birlikte daha güzel bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.