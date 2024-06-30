Didim Belediyesi, İzmir'deki yangınla mücadeleye destek verdi - Son Dakika
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Didim Belediyesi, İzmir'deki yangınla mücadeleye destek verdi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için başlattıkları çalışmalara Didim Belediyesi ekipleri de arazözlerle destek verdi.

30.06.2024 13:36  Güncelleme: 16:53
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(AYDIN) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için başlattıkları çalışmalara Didim Belediyesi ekipleri de arazözlerle destek verdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile Kuşadası'na sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın bölgesine ulaşan Didim Belediyesi ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara katıldı.

Kaynak: ANKA

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