Didim'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Kolpa Konseri

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(AYDIN) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Didim'de de büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalar kapsamında Didim Belediyesi tarafından fener alayı ve Kolpa konseri düzenlendi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Didim Belediyesi önünden başlayan fener alayına Başkan Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Binlerce vatandaş milli marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Didim Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda konuşma yapan Başkan Gençay, şunları söyledi:

"Bu ülkenin kalbine dokunmaya çalışan her kim olursa olsun, karşısında milletin çelikten iradesini bulacaktır"

"Sevgili ailem, Cumhuriyetimizin aydınlık bekçileri, hepiniz hoş geldiniz… Geçtiğimiz günlerde Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırı, Cumhuriyetimize ve bağımsızlık ruhumuza kastetmek isteyenlerin boş çabasından ibarettir. Ancak, bilsinler ki bu saldırılar bizleri yıldıramaz; aksine, Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı daha da güçlendirir. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarken, teröre karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Biz de korkmuyoruz. Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 101'inci yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu mirasın ne denli kutsal olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil; bağımsızlık, özgürlük ve halk iradesinin simgesidir. Bu değerler, anayasanın ilk dört maddesinde hayat bulur: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, laikliği ve bölünmez bütünlüğü, milletimizin var oluş felsefesidir. Ancak, bugün bu temel değerlerimize el uzatmaya, anayasanın ilk dört maddesine dokunmaya cüret edenler olduğunu biliyoruz. Şunu buradan açıkça söylüyoruz: Bu ülkenin kalbine dokunmaya çalışan her kim olursa olsun, karşısında milletin çelikten iradesini bulacaktır. Bu maddeler, tarihimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin dokunulmaz teminatıdır. Hiçbir güç, milletimizin kanıyla kazanılmış bu değerleri değiştiremez! Cumhuriyet, yalnızca dünümüz değil, yarınımızdır. Bu kutlu mirası koruma sözüyle, Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyor, bir kez daha 'Yaşasın Cumhuriyet!' diyorum."

Başkan Gençay, konuşmasının ardından vatandaşlarla 'Andımız'ı okudu.

Kolpa grubu sahne aldı

Etkinlikler kapsamında Didim Dans grubu üyeleri tarafından vals gösterileri yapıldı. Büyük alkış toplayan vals gösterisinin sonrasında Kolpa grubu sahne aldı. Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden Kolpa grubu, birbirinden güzel şarkıları ve sahne performansı ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı. Gençay, Kolpa grubuna plaket takdim etti.