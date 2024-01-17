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Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi Denizli'de defnedildi - Son Dakika
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Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi Denizli'de defnedildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi, Denizli'de defnedildi. Cinkaya'nın naaşı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından Cinkaya, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı. Yasin Cinkaya'nın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları sonuçsuz kalmış, Yunanistan makamları tarafından bulunan cesedin Cinkaya'ya ait olduğu DNA incelemesiyle teyit edilmişti.

Didim\'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya\'nın cenazesi Denizli\'de defnedildi
17.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:27
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kaybolan ve Yunanistan'ın Sisam Adası'nda cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi, Denizli'de defnedildi.

Aile yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Cinkaya'nın naaşı, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi.

Burada aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cinkaya'nın cenazesi İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Olay

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuş, kendisine ulaşılamayan Cinkaya'yı arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Sisam Adası kıyısında bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA incelemesi sonucu Cinkaya'ya ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cenazesi Denizli'de defnedildi - Son Dakika
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