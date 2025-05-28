Didim\'de Kayıp Yaşlı Adamın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Akbük Mahallesinde 2 Mayıs'tan itibaren ailesinin haber alamadığı Ali Rıza Boztepe için AFAD öncülüğünde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu'nun katıldığı arama çalışmalarında, ekipler Aydın- Muğla sınırındaki Kazıklı mevkisinde yoğunlaştı.