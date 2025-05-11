AYDIN'ın Didim ilçesinde otomobilinin sulama kanalına uçtuğu kazada yaralanan Yeter Urgancı (53), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 28 Nisan'da Hisar Mahallesi Sağ-Tur mevkisinde meydana geldi. Yeter Urgancı'nın kontrolünü yitirdiği 09 LK 946 plakalı otomobil, bölgedeki atık su tahliye kanalına uçtu. Otomobilinde sıkışan Urgancı, ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Urgancı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Yeter Urgancı, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Kaza: Yaralı Kadın 13 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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