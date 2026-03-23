Dijital Bağımlılık Sorunu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, partisinin Sosyal İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Gündem Analiz Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, akıllı telefon, sosyal medya, internet ve dijital oyunların kontrolsüz kullanımının özellikle gençler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirtti.

Dijital bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, toplumsal boyutları bulunan bir risk alanına dönüştüğünü aktaran Tekin, raporda dijital bağımlılığın nedenlerini, etkilerini ve çözüm yollarını detaylı şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Dijital platformların kullanıcıları ekran başında tutmaya yönelik algoritmalarla bağımlılığı artırdığına dikkat çeken Tekin, bu durumun özellikle gençlerde kontrolsüz kullanım alışkanlıklarını pekiştirdiğini kaydetti.

Tekin, dijital hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi, ekran süresinin sınırlandırılması, ailelerin çocukların teknoloji kullanımını yakından takip etmesi ve eğitim kurumlarında farkındalık çalışmalarının artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hatipler Nevruz Bayramı'nı kutladı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler mesajında, doğanın uyanışının, bolluk ve bereketin müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan köklü bir mirasın taşıyıcısı olan kadim geleneğin, birlik ve beraberliğin, umut ve dayanışmanın her daim yeniden filizlendiğini hatırlattığını aktaran Hatipler, "Baharın tazeleyici ruhuyla birlikte, bu anlamlı günlerin tüm insanlığa huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve kardeşlik ikliminde daha nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Çatlı" filmi Keşan'da oyunculu gösterimle izleyiciyle buluştu"

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan sinema filmi "Çatlı", Keşan ilçesinde gerçekleştirilen oyunculu özel gösterimle izleyiciyle buluştu.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Çatlı'nın 1980 darbesinin ardından yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alan filmin gösterimi, ilçedeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı.

Gösterime filmin oyuncuları, yapım ekibi ve Abdullah Çatlı'nın ailesi katıldı.

Davetliler arasında yer alan MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da gösterimde Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı ile kızları Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı ile bir araya geldi.

Sohbet esnasında Tokluoğlu, Abdullah Çatlı'nın babasına hediye ettiği tespihi taşıdığını belirtti.