 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dikili'de Batan Balıkçı Teknesi Faciasının Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dikili'de Batan Balıkçı Teknesi Faciasının Cenazeleri Toprağa Verildi

Dikili\'de Batan Balıkçı Teknesi Faciasının Cenazeleri Toprağa Verildi

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen balıkçı teknesi faciasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri düzenlenen törenle defnedildi. Oğuz İrgit, Orhan Pancar ve Medeni Karaduman için Dikili Merkez Camisi'nde yapılan cenaze töreninin ardından cenazeler Dikili Belediye Mezarlığı'na defnedildi. İsmet Akdağ'ın cenazesinin ise Balıkesir'in Erdek ilçesinde defnedildiği öğrenildi. Kayıp balıkçı Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları ise hala devam ediyor.

31.01.2024 14:55
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Salihleraltı mevkisi açıklarında, dün gece saatlerinde "Oğuz İrgit" isimli balıkçı teknesinin batması sonucu hayatı kaybeden Oğuz İrgit, Orhan Pancar ve Medeni Karaduman için Dikili Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler Dikili Belediye Mezarlığına defnedildi.

Törene, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı, MHP ilçe Başkanı Mehmet Arslan, STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmet Akdağ'ın cenazesinin ise Balıkesir'in Erdek ilçesinde defnedildiği öğrenildi.

Öte yandan kayıp balıkçı Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik helikopteri, tekneleri ve dalgıçlarıyla devam ediyor.

Olay

Dikili açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi gece saatlerinde batmıştı. Teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçı için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatılmış, Medeni Karaduman'ın cenazesine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dikili, İzmir, Balıkçılık, Acil Durum, İzmir, Sahil Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili'de Batan Balıkçı Teknesi Faciasının Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dikili'de Batan Balıkçı Teknesi Faciasının Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement