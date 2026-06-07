Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Erişim Engellendi - Son Dakika
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Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Erişim Engellendi

07.06.2026 01:24
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Ankara Hakimliğince Dilan Polat'ın Instagram hesabı, kamu sağlığı gerekçesiyle engellendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği ve Bakanlığın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Dilan Polat, Instagram, Teknoloji, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Erişim Engellendi - Son Dakika

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