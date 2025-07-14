Dilovası'nda Zincirleme Kaza: 5 Ölü - Son Dakika
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Dilovası'nda Zincirleme Kaza: 5 Ölü

Dilovası\'nda Zincirleme Kaza: 5 Ölü
14.07.2025 19:50
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Kocaeli Dilovası'nda D-100 kara yolunda 2 otomobil ve TIR'ın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de ise yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobil ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR, çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR'ın dorsesindeki konteyner düştü, 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Dilovası'nda Zincirleme Kaza: 5 Ölü - Son Dakika
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