Dilovası Yangını Davası Devam Ediyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 2'inci gününde devam etti.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ise hayatını kaybetti.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN, 8 SANIK İÇİN 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım ve G.D. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istenirken, Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ö.A. ve A.B.'nin ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapsi istendi. İddianame Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, dün Gebze Adliyesi'ndeki salonun yetersiz olması nedeniyle Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yer alan 250 kişilik salonda görülmeye başlandı. Dün akşam saatlerinde ara verilen duruşma bu sabah yeniden başladı. Sanıklardan Ö.A. ve A.B.'nin firari olması nedeniyle 14 sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma geniş güvenlik önlemleriyle başlarken, salona sanıkların yanı sırada müşteki ve mağdur yakınları ile taraf avukatları da alındı.

KALP KRİZİNDEN ÖLEN PATRONUN OĞLU SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın ikinci gününe tutuklu sanık Altay Ali Oransal'ın savunmasıyla başlandı. Oransal, babası Kurtuluş Oransal'ın cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Ben de sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Makine mühendisliği mezunu olduğunu belirten Oransal, fabrikanın yönetiminde hiçbir görev almadığını, gelir elde etmediğini ve fabrikanın fiili yöneticisinin babası olduğunu öne sürdü. "Ravive'ye son 6 ayda 1-2 kez gittim, talimat vermedim. Sorumluluğum yok" ifadelerini kullandı.

Oransal, olay günü kaçabileceği halde kaçmadığını ve sadece bilgisayarını almak için evden çıktığını söyledi. Markalarına ait jel kremin Ravive'de üretildiğini, hammaddeyi kendilerinin sağladığını ancak üretim ve denetimle ilgilenmediğini savundu. Fabrikada sigortasız işçi çalıştırıldığına dair bilgisi olmadığını da belirtti.

Son olarak müşteki avukatlarının, "Olayda 7 kişi hayatını kaybetti. Hiç vicdan azabı duymuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna sanık Oransal, "Ben de babamı kaybettim. Tabii ki kalbim ağrıyor" şeklinde karşılık verdi.

PATRONUN GELİNİ SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan LYKEE firmasının yetkili ortağı Aleyna Oransal, fabrikanın kayınpederine ait olduğunu ve hiçbir yetkisinin bulunmadığını söyledi. Aleyna Oransal, çocukluk arkadaşı Gökberk Güngör yönetimindeki LYKEE'de yalnızca etiket ve görsel tasarım desteği verdiğini, işin 3-4 ay sürdüğünü ve evlilik hazırlıkları nedeniyle iş hayatından uzaklaştığını belirtti. Yangın günü olaydan eşinin telefonuyla haberdar olduğunu, babasını ve Gökberk'i aradığını, sadece bilgisayarı teslim aldığını anlattı.

SANIK GÜNGÖR: FABRİKANIN İŞLEYİŞİNDE ROLÜM YOK

Tutuklu sanık Gökberk Güngör ise savunmasında, fabrikanın sahibi Kurtuluş ve İsmail Oransal'ı tanıdığını belirterek, Aleyna Oransal'ın sadece etiket ve görsel desteği verdiğini, fabrikanın işleyişinde rolü olmadığını söyledi. Yangın günü fabrikaya gitmediğini, sadece bilgisayarı eve götürdüğünü, olayla ilgisi olmadığı için kaçma veya saklanma ihtiyacı hissetmediğini ifade etti.

BİNANIN ESKİ SAHİBİ: BEN DEPO VE OFİS OLARAK KİRAYA VERDİM

Binanın eski sahibi tutuklu sanık Güven Demirbaş ise fabrikanın bulunduğu arsayı 2018'de boş arsa olarak aldığını, alt katı kardeşine ait firmaya depo ve ofis olarak kiraladığını, üst katın ise işleyişine müdahale etmediğini söyledi. Demirbaş, fabrikanın kendisine satışından önce üretim faaliyeti yapılmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, yarın sabaha kadar ara verildi.