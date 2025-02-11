Konya'nın Meram ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şuayip Demir'in (32) sabaha karşı Gödene Mahallesi'nde aracında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, Demir'in geceyi yanında geçirdiği belirlenen ve ihbarda bulunan dini nikahlı eşi A.K'yi (35) gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Dini Nikahlı Eş Cinayeti: Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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