Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin hazırlıkları, ticaret ve savunma sanayi konuları ele alındı. PKK/ YPG ve FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin beklentisi ABD tarafına bir kez daha iletildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, daveti üzerine Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı, Siyasi İşler Müsteşar Vekili ve eski Ankara Büyükelçisi John Bass ile Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin hazırlıkları ele alındı. 7-8 Mart 2024 tarihlerinde yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında mutabık kalınan hususların takibinin de yapıldığı görüşmede geçen yıl 30 milyar Dolar olan ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Yetkili, başta Savunma sanayi olmak üzere ikili ticaretten, yatırımlara, enerjiden yeni teknolojilere tüm ekonomik alanlardaki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi husunda mutabık kalındığını aktardı.

PKK/YPG ve FETÖ ile mücadele Türkiye'nin beklentileri ABD tarafına bir kez daha iletildiği öğrenilen görüşmede bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. Yetkili, "Bölgede oluşan gerilimin tırmandırılmaması gerektiği, Orta Doğu'da barış ve huzuru tesis etmek için öncelikle Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve uluslararası parametrelere uygun biçimde iki devletli çözüm için harekete geçilmesi beklentimiz dile getirildi" bilgisini paylaştı.

Akçapar, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya savaşının adil ve kalıcı bir diplomatik çözüme ulaşması konusundaki görüşlerini de aktardı. Görüşmede ayrıca Suriye meselesi ele alındı.

NATO'nun Washington Zirvesi'nin hazırlıklarının gündeme geldiği görüşmede, müttefikler arasındaki savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği vurgulandı.