Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mali'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mali'yi ziyaret etti

29.05.2025 00:18
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Afrika ülkesi Mali'ye çalışma ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Afrika ülkesi Mali'ye çalışma ziyaretinde bulundu.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye-Mali ilişkilerinin daha da geliştirilip derinleştirilmesi amacıyla ülkeyi ziyaret etti.

Duran, ziyaret kapsamında Sahel Devletleri Konfederasyonu Dönem Başkanı da olan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Orgeneral Assimi Goita tarafından kabul edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Başkanı Goita'ya muhatap mektubunu tevdi etti.

Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği alanları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Duran, Goita tarafından kabulünün ardından Mali basınına verdiği demeçte, iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli bir ivme yakalandığını, üst düzeyli temasların artmasının memnuniyet verici olduğunu, ?Devlet Başkanı Goita'yla görüşmesinde Türkiye'nin Mali ile olan dayanışmasını ve her alanda işbirliğini ilerletme arzusunu teyit ettiğini belirtti.

Ayrıca Türkiye'nin, Afrika'nın birçok bölgesindeki sorunların Afrikalıların öncülüğünde ve onların lehine olacak şekilde çözülmesi için sahip olduğu imkan ve araçlarını seferber ettiğini aktaran Duran, Mali'de Devlet Başkanı Goita'nın öncülük ettiği Ulusal Diyalog Süreci'ni ve Sahel Devletleri Konfederasyonunun Dönem Başkanı olarak ittifak bünyesinde alınan kararları ilgiyle takip ettiğini bildirdi.

Bakan Fidan'ın olası Mali ziyaretinin hazırlıkları ele alındı

Mali'nin potansiyelini hayata geçirmek için atılacak adımlara katkıda bulunmayı sürdürmek konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu ifade eden Duran, ayrıca Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'la da bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ve Mali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Mali'ye gerçekleştirilmesi öngörülen geniş kapsamlı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Duran, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarının başkent Bamako'daki yerleşkesini de ziyaret etti.

Büyük bölümü Bamako'da bulunan 6 kampüs, 12 bina ve toplam 28 okulda faaliyet gösteren TMV Mali Okulları, 2023-2024 öğretim yılında 3 bin 298 kayıtlı öğrencisiyle TMV'nin Afrika kıtasındaki birinci, dünya genelinde ise dördüncü büyük yapısını teşkil ediyor.

TMV'nin Mali'de söz konusu okulların yanı sıra, Bamako Üniversitesi Hukuk Bilimleri Fakültesi bünyesinde bir Türkiye Araştırmaları Merkezi bulunuyor.

TMV Mali Okulları, modern eğitim sistemine yaptığı katkılarla ülkenin geleceği olan gençlere çağdaş öğrenim hizmeti sunuyor ve iki ülke halkları arasında kültürel bir köprü işlevi görüyor.

Duran, Bamako'yu ziyareti kapsamında Mali'deki Türk firmalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye-Mali arasındaki ilişkiler üst düzeyli temasların etkisiyle her geçen gün gelişmekte.

Batı Afrika ve bilhassa Sahel bölgesinde istikrarın tesis edilmesinin, bölgesel ve küresel istikrar bakımından zorunluluk teşkil ettiğini değerlendiren Türkiye, ikili askeri işbirliği anlaşmaları temelinde, Mali'nin terörle mücadelesine güçlü şekilde destek veriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Burhanettin Duran, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mali'yi ziyaret etti - Son Dakika

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