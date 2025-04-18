Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz Irak'ta

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Yılmaz'ın Reşid tarafından kabulüne ve Irak ziyaretine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımda, Yılmaz'ın Reşid tarafından kabul edildiği, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Yılmaz, Türkmen Cephesi Başkanı Ağaoğlu ile görüştü

Bakanlığın diğer paylaşımında, Yılmaz'ın Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Seman Ağaoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, Yılmaz'ın, Irak ziyareti kapsamında Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeni seçilen Ağaoğlu ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde bir araya geldiği ve Ağaoğlu'nu tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Irak'la aramızda dostluk köprüsü teşkil eden Türkmen soydaşlarımızın her daim yanında durmaya devam edecektir."

Diğer bir paylaşımda da Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın ayrıca ziyareti kapsamında, Necef kentinde bulunan Büyük Kufe Camisi'ni ziyaret ederek cami yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Bir diğer paylaşımda da Yılmaz'ın, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile Bağdat'ta bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, güvenlik ve terörle mücadele alanında işbirliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.