Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu'nun Washington'da Yarın Yapılacak İlk Toplantısına Katılacak

18.02.2026 13:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun yarın Washington'da yapılacak ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Toplantıdaki konuşmasında, Batı Şeria'da İsrail'in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekecek olan Fidan, Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 19 Şubat 2026 tarihinde Vaşington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve Fidan'ın 22 Ocak'ta Davos'taki imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzaladığını hatırlattı. Yetkili, Fidan'ın Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yapacağı konuşmada, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye'nin bu doğrultudaki girişimlere desteğini ifade edeceğini bildirdi. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtecek olan Fidan, Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydedecek.

Fidan konuşmasında, Türkiye'nin Gazze'de Filistin halkının haklarının korunmasını ve güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini yineleyecek. Batı Şeria'da İsrail'in baskılarına, artan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci şiddetine karşı bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayacak olan Fidan, Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine yönelik desteğini teyit edecek.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sekiz Müslüman liderin, 23 Eylül 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla görüştüğünü kaydeden yetkili, şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştır. Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen Şarm El Şeyh Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuştur. Ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını teşkil etmiştir. Bilahare, Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmiştir."

14 Ocak 2026 tarihinde, Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokrattan müteşekkil Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin teşkil edildiği açıklanmıştır. Aynı gün, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmiştir. 16 Ocak 2026 tarihinde Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş; bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ihdas edilmiştir. Türkiye, Barış Kurulu'nda ve Gazze Yürütme Kurulu'nda temsil edilmektedir."

Kaynak: ANKA

