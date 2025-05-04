Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Fidan, yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve diğer bölgesel konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Fidan son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni 24-25 Aralık 2024 tarihinde ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular ele alınacak.

Görüşmelerde, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında sahadaki önceliğin bir an önce ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılması olduğunu vurgulayacak olan Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini dile getirecek. Fidan Türkiye'nin Filistinlileri anavatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durduğunu ve bu yöndeki çabaları asla kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu yineleyecek.

Uluslararası toplumun İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurgulaması beklenen Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve birliğine olan desteğini teyit edecek. Bakan Fidan ayrıca Suriye'de halkın yaşam koşullarını ağırlaştıran ve kalkınma çabalarını sekteye uğratan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekecek ve Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için atabilecekleri ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini anımsatan Bakanlık yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 16 milyar Dolar tutarını aşmış olup, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumundadır. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile başta ekonomi, ticaret, müteahhitlik, enerji ve savunma sanayii alanlarını kapsayan mevcut ikili iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

İki ülke bölgesel konularda da yakın diyaloğu sürdürmektedir. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) – Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantıları kapsamında düzenli olarak istişarelerde bulunmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri, 11 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen İİT-AL Gazze Temas Grubu toplantısına ve 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na yüksek düzeyli katılım sağlamıştır."