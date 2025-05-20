Dışişleri Bakanı Fidan, Budapeşte'de Tdt Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Mayıs'ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Budapeşte'ye gidecek. Fidan, Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı izolasyonlar karşısında KKTC ile dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna dair Türkiye'nin inancını dile getirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 20-21 Mayıs'ta Budapeşte'de düzenlenecek TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan toplantıda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bir dönemde TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla kendi aralarındaki iş birliğini her geçen gün geliştirdiğini ifade edecek. Bu yönde adımlar atarken TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapacak olan Bakan Fidan, Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, KKTC ile dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna dair Türkiye'nin inancını belirtecek. Fidan, TDT'nin teşkilat kapasitesi ve imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki bağların yoğunlaştırılmasının hedeflendiğini ifade edecek.

Fidan, son olarak 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek Zirvesi öncesinde aynı tarihte yapılan Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmıştı.

5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde ve 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen TDT 11'inci Zirvesi'nde, Türk Dünyası'ndaki dayanışmayı ve iş birliğini derinleştirme kararlılığı dile getirilmişti. Budapeşte Zirvesi'nde, Bişkek Zirvesi kararları yönünde atılmakta olan adımların kapsamlı biçimde ele alınması ve dış dünyaya güçlü birlik mesajı verilmesi bekleniyor. Zirve sonunda TDT ülkeleri arasındaki iş birliği alanları ve teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin artırılmasına yönelik bir ortak bildiri kabul edilmesi ve çeşitli belgelerin imzalanması öngörülüyor. TDT 12'nci Zirvesi ise önümüzdeki aylarda Bakü'de yapılacak.