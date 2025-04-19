Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'e Gidiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'e Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Cezayir'e gidecek. Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını yapacak olan Fidan, görüşmelerde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'yi ziyaretinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını gözden geçirecek. Görüşmelerde Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

19.04.2025 13:11
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Cezayir'e gidecek. Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını yapacak olan Fidan, görüşmelerde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'yi ziyaretinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını gözden geçirecek. Görüşmelerde Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, 20-21 Nisan günlerinde Cezayir'i ziyaret edecek. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan, ziyareti kapsamında Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile birlikte Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu'nun (OGP) üçüncü toplantısına eş başkanlık yapacak. Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edilmesi öngörülen Bakan Fidan, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını yapacak.

Savunma sanayi alanında geliştirilebilecek proje ve ortaklıklar ele alınacak

Bakanlık yetkilisi, Fidan'ın görüşmelerde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'yi ziyaretinde gerçekleştirilecek YDSK toplantısının hazırlıklarını gözden geçirecek. İki ülke arasındaki ahdi altyapının güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen anlaşmaların müzakere süreçlerinin ele alınacağı görüşmelerde Cezayir ile toplam ticaret hacmi için belirlenen 10 milyar dolar hedefine ulaşılması için ekonomik iş birliği alanlarındaki fırsatların verimli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanacak. Fidan, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından Cezayir ile bu alanda mevcut enerji iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemi vurgulayacak. Bakan Fidan, Türkiye ile Cezayir arasında savunma sanayi alanında geliştirilebilecek proje ve ortaklıkları da görüşmelerde ele alacak. Görüşmelerde, Sahel, Libya, Suriye ve Gazze başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler de gündemde olacak.

İkili ilişkiler

Bakan Fidan'ın Cezayirli mevkidaşıyla 21 Şubat'ta Johannesburg'ta düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında en son bir araya geldiğini anımsatan yetkili, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ın 11-13 Nisan'da yapılan 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26- 28 Şubat 2018 ve 26-27 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'e yaptığı ziyaretlerin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını kaydeden yetkili, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılındaki ziyareti sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kurulması kararlaştırılmıştır. YDİK Birinci Toplantısı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı Tebbun'a dokuz bakanın refakat ettiği toplantıda 15 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanmıştır.

YDİK'in izleme mekanizması olan Ortak Planlama Grubu (OPG) 10 Aralık 2022 tarihinde Cezayir'de Dışişleri Bakanları eş başkanlığında yapılan ilk toplantısı ile hayata geçirilmiştir. OPG ikinci toplantısı ise Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ın 7 Eylül 2023 tarihinde ülkemizi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Fidan ve Attaf'ın eş başkanlığında Ankara'da düzenlenmiştir."

Cezayir'in Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticari ortaklarından birisi konumunda olduğunu dile getiren yetkili, ülkenin Türkiye'nin enerji ithalatında kaynak çeşitlendirilmesi açısından önemli bir yere sahip olduğuna değindi. Bakanlık yetkilisi, "Ülkede 60'ı müteahhitlik şirketi olmak üzere yaklaşık bin 400 Türk firması kayıtlıdır. Cezayir'deki doğrudan Türk yatırımları 6 milyar Dolardır. 2024 yılında toplam ticaret hacmi 6,42 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir" bilgilerini paylaştı.

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Kaynak: ANKA

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