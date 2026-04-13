Fidan: İran-ABD Müzakerelerinde Taraflar Ateşkes Konusunda Samimi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan müzakereleri değerlendirerek, 'Benim gördüğüm şu anda her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında' dedi. Fidan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in açıklamalarının masaya bir teklif getirdiklerine ve nükleer konuda genel itibarıyla bir tıkanma olduğuna işaret ettiğini aktardı. İsrail'in oyun bozanlığını hesapta tutmak gerektiğini vurgulayan Fidan, Amerikalıların ve İranlıların teklifleri değerlendireceğini, müzakerelerin 45 veya 60 gün daha devam edebilmesi için ilave bir ateşkesin gündeme gelebileceğini söyledi.

Nükleer konuda 'ya hep ya hiç' durumuna dönülmesi halinde ciddi engellerle karşılaşılabileceğini belirten Fidan, bunu arabulucuların desteğiyle aşmaya çalışacaklarını ifade etti. Hürmüz Boğazı'yla ilgili olarak, serbest geçişle ilgili bir sıkıntı olmayacağını, ancak fiyatlar üzerindeki etkisinden dolayı dolaylı etkiler hissedildiğini kaydetti. Türkiye'nin enerji güvenliği açısından Hürmüz Boğazı'na çok bağlı olmadığını, ancak barış yoluyla açılmasını desteklediklerini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına değinen Fidan, bunun İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bir parçası olduğunu, 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini söyledi. Lübnan hükümetinden Hizbullah'ı silahsızlaştırmasının beklenemeyeceğini, topyekun bir ulusal çözüm aranması gerektiğini belirtti. Suriye ile ilgili olarak, bölgenin emin bir bölge olarak kaldığını, diplomatik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Fidan, Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye'ye teklif ettiğini hatırlatarak, projenin Körfez'den Türkiye'ye demir yolu, doğal gaz ve petrol boru hattı ile fiber hatlarını içerdiğini söyledi. Bölge ülkelerinin projeyi ilerletmede frene bastığını, dört yıl kaybedildiğini belirterek, bundan sonra yeni projelerin hayata geçeceğini düşündüğünü ifade etti.