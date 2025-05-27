Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova\'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
27.05.2025 12:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Başkent Moskova'daki buluşmada Lavrov ile Fidan, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.

Bakan Fidan, yeniden Moskova'da bulunmaktan ve verimli programdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek "Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Fidan, şunları kaydetti:

"İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte. Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta. Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür."

Hakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değinerek enerji, ekonomi ve başta Orta Doğu ile Afrika olmak üzere, bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

"Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki yoğun ve kapsamlı gündemin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiğinin altını çizen Lavrov, Fidan'ın dün Putin tarafından kabul edildiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi. İkili işbirliği konusunda çok sayıda önemli planlarımız var. Ele alınan konularla, dışarıdan gelen yasa dışı engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek."

Lavrov, Fidan ile iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuları ele alacaklarını belirterek "Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor. Putin'in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi - Son Dakika

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