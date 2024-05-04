Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Fidan, başkent Banjul'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

04.05.2024 23:05
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

BANJUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya'da temaslarına devam ediyor. Fidan, başkent Banjul'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, erken saatlerde gerçekleştirdiği görüşmelerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü - Son Dakika

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