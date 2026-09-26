Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela mevkidaşı Gonzales ile New York\'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela mevkidaşı Gonzales ile New York'ta görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Bakanımız Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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